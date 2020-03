Square Enix dévoile les coulisses du remake de Final Fantasy VII

Square Enix dévoile les coulisses de Final Fantasy VII Remake

Pour garder l’excitation élevée pendant Remake de Final Fantasy VII et honorer les fans de longue date de la franchise, Square Enix a dévoilé le premier d’une série de nouvelles vidéos donnant aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du développement et de la création de la nouvelle version très attendue du RPG d’action à succès de 1997. Le premier épisode, intitulé «INTRODUCTION», peut être visionné dans le lecteur ci-dessous!

Rassemblant des interviews des créateurs, artistes et développeurs du jeu, la série vidéo donne un aperçu exclusif de certains des secrets du développement de FINAL FANTASY VII REMAKE – de l’histoire du jeu, des personnages, du combat et de l’action à sa musique époustouflante et son visuel spectaculaire conception. La première vidéo présente des idées de développeurs renommés, dont le producteur Yoshinori Kitase, le réalisateur et concepteur Tetsuya Nomura, Kazushige Nojima, scénariste et scénariste, Naoki Hamaguchi et codirecteur de la conception de scénarios Motomu Toriyama.

En 2015, il a été annoncé que le remake de Final Fantasy VII était en développement avec l’artiste original Tetsuya Nomura travaillant comme directeur. Le remake devrait raconter l’histoire du jeu original après Cloud Strife, un favori des fans. De plus amples détails sur le nouveau jeu sont gardés secrets, mais plus d’informations seront révélées cette année à l’E3 en juin.

Final Fantasy VII a été publié pour la première fois en 1997 et, au moment de ses débuts, est devenu un favori instantané des fans avec plus d’un million d’exemplaires vendus en Amérique du Nord. En 2005, il a été signalé que le jeu s’était vendu à plus de 11 millions d’exemplaires dans le monde.

Le jeu a également remporté plusieurs prix, dont deux récompenses pour le jeu d’aventure sur console de l’année et le jeu de rôle sur console de l’année de l’Academy of Interactive Arts and Sciences. Electronic Gaming Monthly a également récompensé le jeu avec le jeu Playstation’s Choice de l’année et le jeu de rôle Readers ‘Choice de l’année.

Remake de Final Fantasy VII sera disponible sur PS4 le 10 avril