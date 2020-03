Square Enix dévoile les livres de Final Fantasy VII sur les tablettes en 2020!

Avec des fans qui attendent déjà avec impatience la sortie de Remake de Final Fantasy VII, Square Enix a annoncé que les fans de la franchise de RPG fantastique de longue date approfondiront le jeu avec deux nouveaux livres publiés par les empreintes Square Enix Manga & Books du studio, Final Fantasy VII REMAKE: World Preview et Collection d’affiches Final Fantasy VII!

Le premier titre, qui sortira le 8 septembre, est une introduction en couleurs somptueusement illustrée au monde du jeu bien-aimé. Le volume à couverture rigide offre aux nouveaux joueurs et aux fans de longue date des informations essentielles sur les personnages, le gameplay et plus encore, en plus des commentaires exclusifs du réalisateur Tetsuya Nomura et du producteur Yoshinori Kitase.

La collection d’affiches, qui débutera le 17 novembre, comprendra une collection de 22 affiches amovibles en couleur de qualité supérieure célébrant le riche héritage du jeu, avec des images représentées du monde de Final Fantasy VII, comprenant Final Fantasy VII: Advent Children, Dirge of Cerberus, Crisis Core, Final Fantasy VII et Remake de Final Fantasy VII.

Les deux titres seront disponibles pour les fans dans tous les principaux points de vente de livres ainsi que dans la boutique Square Enix pour 25 $ chacun.

En 2015, il a été annoncé que le remake de Final Fantasy VII était en développement avec l’artiste original Tetsuya Nomura travaillant comme directeur. Le remake devrait raconter l’histoire du jeu original après Cloud Strife, un favori des fans. De plus amples détails sur le nouveau jeu sont gardés secrets, mais plus d’informations seront révélées cette année à l’E3 en juin.

Final Fantasy VII a été publié pour la première fois en 1997 et, au moment de ses débuts, est devenu un favori instantané des fans avec plus d’un million d’exemplaires vendus en Amérique du Nord. En 2005, il a été signalé que le jeu s’était vendu à plus de 11 millions d’exemplaires dans le monde.

Le jeu a également remporté plusieurs prix, dont deux récompenses pour le jeu d’aventure sur console de l’année et le jeu de rôle sur console de l’année de l’Academy of Interactive Arts and Sciences. Electronic Gaming Monthly a également récompensé le jeu avec le jeu Playstation’s Choice de l’année et le jeu de rôle Readers ‘Choice de l’année.

Remake de Final Fantasy VII sera disponible pour la PS4 le 10 avril.