Star Décès de la star de cinéma suédoise Max von Sydow

Max von Sydow

L’acteur suédois Max von Sydow est décédé à 90 ans, a déclaré son agent Jean Diamond.

La star de cinéma a été retrouvée morte à son domicile en France dimanche.

Un communiqué annonçant sa mort a déclaré: “C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max von Sydow le 8 mars 2020.”

L’acteur a laissé sa marque dans les sphères du divertissement avec ses rôles principaux qui incluent Star Wars: The Force Awakens, Game Of Thrones, The Exorcist et Extremely Loud And Incredibly Close.

Au cours de sa carrière d’acteur de haut vol, la star de Star Wars: The Force Awakens est apparue dans plus de 100 films et émissions de télévision.

La grande star a fait sa dernière apparition à la télévision dans le phénomène mondial Game Of Thrones en tant que Raven à trois yeux qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards.