Star Donnie Yen de Star Wars s’est vu offrir le rôle d’Aquaman par Zack Snyder

L’acteur de Rogue One: A Star Wars Story, Donnie Yen, a récemment révélé qu’il avait été approché par Zack Snyder pour jouer un rôle dans Aquaman.

Tout en faisant la promotion de son Mulan désormais retardé, Donnie Yen, star de Rogue One: A Star Wars Story, a été invité à jouer un super-héros. Avec les films de super-héros si populaires ces jours-ci, Donnie Yen a répondu qu’il serait intéressé par un film de super-héros, mais cela dépend du rôle spécifique qui lui était proposé. La star de Star Wars a ensuite révélé qu’il avait été approché par Zack Snyder de DC pour jouer un rôle dans Aquaman.

Dans une récente interview vidéo avec IGN, qui a été publiée sur Reddit, Donnie Yen a expliqué comment Zack Snyder a discuté de la possibilité que Star Wars joue un rôle pour Aquaman. Cependant, les discussions n’ont pas pu avancer car Donnie Yen a révélé qu’il était déjà réservé pour un autre film.

Vous pouvez consulter la réponse de Donnie Yen concernant Zack Snyder s’approchant de lui pour Aquaman ci-dessous.

Donnie Yen, Mulan et Rogue One, révèle qu'il était presque à Aquaman après que Zack Snyder lui ait tendu la main.

La star de Star Wars, Donnie Yen, a suivi sa déclaration en révélant qu’il était toujours “en pourparlers et ouvert à” rejoindre un film. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de détails sur le rôle de Zack Snyder auprès de Donnie Yen. Cela étant dit, il est sûr de dire que Zack Snyder a probablement approché Donnie Yen pour le rôle de Vulko, comme Vulko est apparu dans Justice League. Bien sûr, James Wan a ensuite filmé le film solo Aquaman, avec Willem Dafoe jouant gracieusement le rôle de Vulko. Actuellement, Donnie Yen n’est pas inscrit pour la prochaine suite Aquaman, bien qu’il ferait certainement un bon ajout au film.

Jason Momoa devrait reprendre son rôle d’Arthur Curry dans Warner Bros.et DC’s Aquaman 2. Prévu pour une sortie en salles le 16 décembre 2022, Aquaman 2 sera écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick avec James Wan qui devrait revenir la chaise du directeur. En attendant, les fans peuvent revivre la première sortie solo de Jason Momoa en tant que Aquaman sur tous les formats de médias domestiques. Voici le synopsis officiel du film:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure remplie d’acitions qui couvre le vaste monde sous-marin visuellement à couper le souffle des sept mers, “Aquaman”, avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – une histoire qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est. est né pour être … un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman interprète Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Willem Dafoe comme Vulko, Patrick Wilson comme Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren comme Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Ludi Lin en tant que capitaine Murk et Temuera Morrison en tant que Tom Curry.

Aquaman est disponible sur Digital HD, 4K UHD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD.

