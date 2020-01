Star La star de Monty Python Terry Jones est décédée

Terry Jones

Le comédien, qui a lutté pendant plus de trois ans contre la démence, est décédé à l’âge de 77 ans.

La star de Monty Python, Terry Jones, est décédée à l’âge de 77 ans.

Jones, qui luttait contre la démence, est décédé mardi soir (21 janvier), a indiqué son agent à la BBC.

Le comédien, cinéaste et écrivain est devenu célèbre en tant que membre de la compagnie de comédie britannique bien-aimée dans les années 1960, réalisant les films du groupe Life of Brian et The Meaning of Life, et codirigeant son premier film de 1975, Monty Python and the Saint Graal.

“Nous sommes profondément tristes d’avoir à annoncer le décès du cher mari et père, Terry Jones”, indique un communiqué de sa famille.

“Terry est décédé la nuit du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille, extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur avec une forme rare de démence.”

“Son travail avec Monty Python, ses livres, films, émissions de télévision, poèmes et autres œuvres vivront pour toujours, un héritage approprié pour un vrai polymathe.”

Il laisse dans le deuil son épouse Anna Soderstrom, son ex-épouse Alison Telfer et leurs trois enfants.

