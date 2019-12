Star La star de Star Wars Daisy Ridley ressent toujours la peur de la scène

L'actrice de 27 ans est toujours très nerveuse lorsqu'elle monte sur scène.

L'actrice Daisy Ridley dit qu'elle a toujours très peur de la scène.

Lors d'une apparition dans "A Little Late with Lilly Singh", la star de "Star Wars: The Rise of Skywalker" a admis qu'elle était nerveuse à l'idée de monter sur scène, rapporte femalefirst.co.uk

«Je suis très nerveux. Je suis vraiment nerveux en ce moment. Je tremble, transpire froid et chaud. C'est toujours étrange de sortir devant des gens et de faire tout cela », a-t-il déclaré.

La jeune femme de 27 ans a également parlé plus tôt d'une autre peur qu'elle avait ressentie, et c'est le parachutisme.

«Quelque chose de très effrayant était le parachutisme. L'homme avec qui j'étais lié ressemblait à Rocky Balboa, donc c'était génial, mais j'étais plus grand que quiconque, j'avais un masque à oxygène parce que j'étais à 15 000 pieds (4 570 mètres) dans les airs. Et puis vous arrivez à la limite et vous dites non, et ils disent oui », a-t-il dit.