Star La star hollywoodienne Kirk Douglas décède à 103 ans

Michael Douglas et son père Kirk

Le père de Michael Douglas serait mort de causes naturelles en raison de son âge avancé.

L’acteur Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans, et son fils Michael a dévoilé le malheureux événement dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et les médias.

«C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi avons annoncé que Kirk Douglas nous avait quittés à 103 ans. Pra el mundo était une légende, un acteur de l’âge d’or des films qui a bien vécu pendant ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes pour lesquelles il croyait établir une norme à laquelle nous aspirons tous », a déclaré Michael Douglas. , au nom de tous ses frères. Message publié par le magazine People.

L’acteur laisse dans le deuil son épouse Anne Buydens, 101 ans, qu’il a épousée en 1954, étant sa première et unique épouse, mère de ses 4 enfants: Michael, Joel, Peter et Eric, le plus connu est sans aucun doute Michael. .

Au cours de sa carrière artistique, Kirk Douglas a remporté un Oscar, Golden Globe, ainsi que de nombreux prix à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère Hollywoodense.

Jusqu’à présent, les détails de sa mort sont ignorés, mais en raison de son âge avancé, on pense que c’était une mort naturelle. Il n’a pas non plus été indiqué où se trouvait l’acteur lorsqu’il a été surpris par la mort.