‘Star Trek: Picard’ – Ce que Marina Sirtis détestait le plus à propos du retour, et sa partie préférée

Star Trek: Picard réunit le capitaine de l’entreprise de nouvelle génération Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) avec plusieurs de ses anciens membres d’équipage. Le spectacle a confirmé les apparitions de Data (Brent Spiner), Riker (Jonathan Frakes) et Troi (Marina Sirtis) ainsi que de nouveaux personnages dans l’aventure continue de Picard.

Marina Sirtis | Gabe Ginsberg / .

Le casting de Star Trek: Picard a accordé des interviews avant de présenter un panel pour la Television Critics Association. Showbiz Cheat Sheet vous apportera plus de la distribution de Picard, y compris Stewart lui-même avant la première du spectacle le 23 janvier. Sirtis a révélé aux journalistes ce qu’elle détestait le plus à propos de la reprise de son rôle et ce qu’elle aimait le plus.

C’était la meilleure partie de «Star Trek: Picard» pour Marina Sirtis

Si vous regardez l’une des fonctionnalités bonus du DVD Next Generation, vous verrez Sirtis se plaindre de son costume. C’est compréhensible, les 2360 et 70 n’étaient pas gentils avec les femmes membres d’équipage. Heureusement, à l’approche de Star Trek: Picard vers 2400, la mode féminine est plus favorable.

Marina Sirtis en tant que Deanna Troi | CBS via .

“Ce qui m’a le plus ravi, c’est que je n’ai pas eu à porter de combinaison spatiale”, a déclaré Sirtis. “Je ne rentre plus dedans. C’est le problème. Il y a 15 livres, j’en fais partie. Plus maintenant.”

Ce n’est pas «Star Trek: Troi»

Les fans de la prochaine génération seront ravis de découvrir où se trouvent certains de leurs personnages préférés depuis Star Trek: Nemesis. Ils sauront certainement tout sur Picard lui-même, mais seulement sur des personnages comme Troi.

“Nous découvrons un peu”, a déclaré Sirtis. “Nous ne découvrons pas tout.”

Marina Sirtis porte la même perruque de «Star Trek: Nemesis» sur «Picard»

Lorsque Marina Sirtis s’est envolée pour Hollywood pour filmer ses scènes pour Star Trek: Picard, elle a réalisé que le département de la garde-robe n’avait pas préparé son costume de nouvelle génération. Heureusement, elle l’a gardé du film précédent.

“J’ai appelé et j’ai dit:” Vous savez que je portais une perruque et des lentilles de contact noires “”, a déclaré Sirtis. «Ils ont répondu:« Quoi? ». Je me suis dit:« Savez-vous quoi? Je pense que je les ai volés donc je pense que je les ai. Alors nettoyons simplement les lentilles de contact parce qu’elles sont assises dans un étui à lentilles depuis 15 ans, et j’ai la perruque. »

Marina Sirtis | CBS via .

Les fans du conseiller Troi doivent remercier Sirtis d’avoir préservé ses cheveux et ses yeux.

“Je suis un peu une feuille de thé comme on dit en Angleterre”, a déclaré Sirtis. “Je vais l’avoir, merci beaucoup, ce qui était vraiment bien que j’ai fait. Croyez-moi, ils n’auraient pas eu le temps de faire une perruque de 10 000 $. J’étais en Angleterre quand même en train de jouer. Je me suis enveloppé samedi et j’étais à Universal lundi après avoir voyagé d’Angleterre dimanche. Je n’étais même pas là. Ça aurait été comme une perruque, des lentilles de contact, quoi? J’ai eu de la chance de les avoir chapardés. »

Marina Sirtis avait l’impression que Carrie Fisher revenait dans «Star Wars»

Lorsque Patrick Stewart a accepté pour la première fois de faire Star Trek: Picard, il pensait qu’il ne pourrait pas emmener ses costars. Lorsqu’ils ont trouvé des rôles pour Troi, Riker et Data, Marina Sirtis était heureuse d’être incluse.

«Comme Carrie [Fisher] a dit quand elle est retournée à Star Wars, je me souviens l’avoir vue dans l’émission Today », a déclaré Sirtis. “L’intervieweur lui a dit:” Était-ce un choix difficile de ressusciter la princesse Leia? “, A déclaré Carrie,” je suis une actrice de 60 ans à Hollywood. Les gens ne me lancent pas exactement des scripts », ce qui est un peu l’endroit où je me trouve.»

Marina Sirtis | Banque Bobby / .

C’est une triste réalité d’Hollywood qui, espérons-le, s’améliorera, mais Sirtis était heureuse que son retour soit avec de vieux amis.

“Je pense que c’est différent pour les garçons mais pour les femmes, c’est très différent”, a-t-elle déclaré. “Donc oui, ce n’est pas comme si j’évitais les scripts qui me venaient, c’est donc un travail tout en étant fantastique de retravailler avec mes amis.”

Voilà, ce que Marina Sirtis détestait le plus à propos de «Star Trek: Picard»

Star Trek: la nouvelle génération a été diffusée dans les années 80 et 90 en définition standard, alors que la plupart des téléviseurs mesuraient 20 pouces. Même ses films Star Trek ont ​​été tournés sur un film 35 mm. Elle a tourné Star Trek: Picard en HD et n’était pas fan.

“Vraiment, l’homme qui a inventé les caméras haute définition, et c’était un homme parce qu’une femme n’aurait jamais f * cking inventé, non?”, S’est plaint Sirtis. “Qu’il pourrisse en enfer pour l’éternité.”

Pour mémoire, Sirtis avait l’air magnifique dans la vraie vie, sans parler de la haute définition, mais elle a également plaisanté avec Spiner étant protégé par une couche de maquillage doré.

“Tout va bien pour vous, M. Android”, a déclaré Sirtis. “Le reste d’entre nous ressemble à quelque chose que le chat a entraîné.”