"Star Trek: Picard" – Encore une raison de regarder? Voici sept [VIDEO]

Fans de CBS All Access' A venir Star Trek série dérivée de franchise Star Trek: Picard ont fait le buzz au sujet de la série quand elle a été annoncée pour la première fois, avec la sortie de teasers et de remorques ne faisant que déverser beaucoup de carburant sur un feu de benne déjà flamboyant de spéculation et d'excitation.

Combinez cela avec les nouvelles Star Trek: la prochaine générationEst propre Jonathan Frakes (Le Cmdr. Will Riker) se réunit avec Patrick Stewart pour diriger le «deuxième bloc» d'épisodes et qu'un certain nombre de ST: TNG les membres du casting seront présents sur la série, et il est facile de voir pourquoi les niveaux d'excitation sont si élevés avant sa première du 23 janvier 2020.

Suite au premier aperçu d’hier Jonathan Del ArcoL’ancien drone Borg Hugh (introduit en Star Trek: la prochaine génération épisode "I, Borg"), le service de streaming offre un rappel amical que les débuts de la série ne sont que dans un mois – et ils le font en donnant aux fans un meilleur aperçu de Seven (Seven of Nine) de Jeri Ryan

La semaine dernière, le service de streaming nous a offert un «cadeau de vacances» sous la forme d'un nouveau teaser qui a offert beaucoup en peu de temps. Nous avons des planètes déchirées par la guerre, des données imaginaires (???), "Borg-a-palooza", Dr. Agnes Jurati (Pilule d'Alison) à la recherche de l'esprit, des Romuliens et… Riker?!?

Le mois dernier, CBS All Access a publié un nouvel ensemble d'images d'aperçu qui donne aux fans une nouvelle perspective sur les nouveaux visages (et certains familiers):

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=FySrgrKJguE (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=f3om4V_-Y0Q (/ intégré)

STAR TREK: PICARD présente Sir Patrick Stewart reprenant son rôle emblématique de Jean-Luc Picard, qu'il a joué pendant sept saisons dans "Star Trek: The Next Generation". La nouvelle série suivra ce personnage emblématique dans le prochain chapitre de sa vie.

Hanelle Culpepper réalisé les deux premiers épisodes de la saison. La série est produite par CBS Television Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Kurtzman, Chabon, Goldsman, Kadin, Stewart, James Duff, Rod Roddenberry, et Trevor Roth servir de producteurs exécutifs et Aaron Baiers (Masque secret) est co-producteur exécutif et Kirsten Beyer en tant que producteur superviseur.

Dans une interview avec Trek Movie d'avril 2019, Frakes a partagé ce qu'il pouvait sur la prochaine série – et souhaite que les fans sachent que c'est quelque chose qui mérite d'être excité:

«Dix-huit ans plus tard. Je pense que les fans vont être ravis, excités et surpris. J'ai eu le privilège de lire les deux premiers épisodes et j'ai passé un peu de temps avec Patrick qui est tellement engagé (rires) Désolé. C'est merveilleux. C'est intelligent. J'en suis excité. Il est évidemment plus excité. Son annonce à Las Vegas – ce qui, je crois, était son idée – était très intelligente. Vous savez qu'il a 78 ans, et il va porter le spectacle sur ses épaules, ses épaules considérables. Je suis excité pour lui et personnellement, je me sens tellement chanceux de soutenir. C'est tellement ironique que j'ai passé tant d'années à essayer de me développer là où je travaillais et j'ai eu la chance de me lancer dans d'autres types de spectacles. La mise en scène a été pour moi une mitsva: apprendre un autre métier. Et maintenant, je suis profondément ancré dans le monde où j'étais il y a 31 ans – et je dois dire – incroyablement reconnaissant, entre The Orville, et Discovery et Picard. Et j'espère que le spectacle de l'impératrice Georgiou. " – Jonathan Frakes

Star Trek: Picard sera diffusé exclusivement sur CBS All Access aux États-Unis et sera distribué simultanément sur la scène mondiale par CBS Studios International sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays et territoires; et au Canada sur les réseaux câblés de Bell Média, Space and Z et le service OTT Crave.

