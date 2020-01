“Star Trek: Picard” Première Oeufs de Pâques: Earl Grey Tea Decaf

HISTOIRES CONNEXES

Dis-le pas, Jean-Luc!

Patrick Stewart a fait son retour triomphal en tant qu’ancien capitaine d’Enterprise Jean-Luc Picard sur Star Trek: Picard de CBS All Access cette semaine, et la première de la série de jeudi incluait un clin d’œil aux fans de la prochaine génération … avec une touche sournoise. Chez lui sur son vignoble français, Jean-Luc s’est approché du réplicateur, et nous nous attendions à l’entendre commander sa boisson habituelle de choix: «Thé, Earl Grey, chaud». Sauf cette fois, le vieillissant Jean-Luc a ordonné, «Thé, Earl Grey… décaféiné.

Il se trouve que la nouvelle aversion de Jean-Luc pour la caféine – peut-être qu’il n’aime pas rester debout trop tard? – est venu directement de l’esprit de l’acteur qui le dépeint depuis plusieurs décennies maintenant. «C’était ma réplique!», A déclaré Stewart à TVLine en riant de fierté. «Ma blague. J’ai écrit ça! “(Stewart est également producteur exécutif sur Picard et a travaillé avec les scénaristes pour façonner le récit de la série.)

“Je pensais juste que les fans apprécieraient vraiment, vraiment”, ajoute Stewart avec un sourire. “Ils s’attendent à” du thé, Earl Grey, chaud “, mais à la place ils obtiennent” du thé, Earl Grey, décaféiné. “” Eh bien, au moins nous savons que la sieste de Jean-Luc ne sera pas dérangée.

Allez-vous rester pour voir l’épisode 2 de Star Trek: Picard la semaine prochaine, les fans de Trek? Et avez-vous repéré d’autres œufs de Pâques lors de la première?