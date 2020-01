«Star Trek: Picard» Spoilers: pas de Worf ou Geordi dans la saison 1?

HISTOIRES CONNEXES

Jean-Luc Picard n’est pas le seul ancien de la prochaine génération à faire son retour dans Star Trek: Picard… mais il l’a presque été.

Patrick Stewart sera rejoint par ses anciennes co-stars de TNG Brent Spiner (Data), Jonathan Frakes (Riker) et Marina Sirtis (Troi) sur la série CBS All Access, qui débutera ce jeudi 23 janvier, mais les producteurs ont fait attention à ne pas faire de Picard un pur festival de nostalgie. En fait, «il y a même eu des moments où nous avons sérieusement discuté du fait que nous ne devions ramener aucun des acteurs de la prochaine génération», a déclaré Stewart à TVLine, afin de s’assurer que Picard se tenait debout, narrativement parlant. (La série rattrape Jean-Luc près de deux décennies après Star Trek: Nemesis en 2002, alors que sa vie paisible dans un vignoble français est secouée par l’arrivée d’une mystérieuse jeune femme incarnée par Isa Briones.)

Bien sûr, Picard vise à satisfaire les fans de Trek qui ont hâte de revoir Jean-Luc et ses copains, mais «nous voulons être vraiment, vraiment gratifiants pour quelqu’un qui a vu chaque épisode [of TNG], et à quelqu’un qui n’en a jamais vu un », prévient la productrice exécutive Akiva Goldsman. Donc “nous avons fait un point de ne pas ramener de personnages hérités qui ne racontaient pas organiquement cette histoire”, ajoute EP Heather Kadin. “C’est pourquoi, malheureusement, vous n’avez pas Michael Dorn comme Worf, et vous n’avez pas [LeVar Burton as] Geordi. Sinon, nous continuons à plaisanter que ce serait la prochaine prochaine génération. “

Mais ils ont fini par inclure plusieurs aluns TNG dans la saison 1 parce que, comme le dit Stewart, «Je pense que nous avons tous réalisé que nous manquions des opportunités, en particulier dans le cas de Data, qui, bien que vous ne le voyiez pas beaucoup, joue un rôle dans toute la saison. Et c’est très important aussi. »Et avec Picard déjà renouvelé pour une deuxième saison, Stewart a hâte de réunir éventuellement toute l’équipe d’Enterprise-D, y compris Dorn, Burton et Gates McFadden, qui jouait le Dr Beverly Crusher:« J’espère que nous rencontrerons éventuellement tous les personnages principaux de Next Generation. »

