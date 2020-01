«Star Trek: Picard»: thé, Earl Grey, décaféiné – Meilleures citations de télévision

Les Grammy Awards devant être diffusés dans quelques heures, il semble tout à fait approprié que nous honorions la musique – euh, le dialogue télévisé, c’est-à-dire – que nous avons adoré entendre cette semaine.

Heureusement, notre fonctionnalité Quotes of the Week est l’endroit idéal pour le faire, reconnaissant les meilleurs bons mots, zingers et one-liners des sept derniers jours de télévision – et notre dernière compilation est particulièrement bondée.

Cette fois-ci, nous avons un changement notable dans la commande de boissons de Jean-Luc Picard sur la dernière série Star Trek, un voyage à la salle d’urgence qui a laissé les membres du casting de Vanderpump Rules perplexes, une certaine appréciation pour Brangelina sur This Is Us et un négatif examen de Doctor Who, gracieuseté de Perfect Harmony.

Également en vedette dans le résumé de cette semaine: doubles doses de Legends of Tomorrow, The Conners, Grey’s Anatomy et Station 19, ainsi que des extraits sonores de The Bold Type, Curb Your Enthusiasm, The Good Place et plus encore.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!