«Star Trek: Picard»: Worf rejoindra-t-il le casting de la saison 1? Michael Dorn

HISTOIRES CONNEXES

Jean-Luc Picard retrouve beaucoup de ses anciens amis sur Star Trek: Picard… et oui, cela pourrait éventuellement inclure un certain chef de la sécurité avec quelques crêtes sur le front.

Le casting et les producteurs de la suite très attendue de Trek de CBS All Access se sont réunis lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association dimanche, et tandis que les compagnons de Picard’s Enterprise Data, Riker et Troi font tous des apparitions dans la série, basé sur les premières bandes-annonces, il n’y a aucun signe de Michael Dorn en tant que chef de la sécurité Klingon de l’entreprise Worf. Certains fans ont spéculé sur le fait que Worf était si différent des Klingons vus sur Star Trek: Discovery, mais le producteur exécutif Alex Kurtzman a déclaré à TVLine que cela ne les empêcherait pas de ramener Worf.

“C’est totalement possible”, dit-il à propos d’une réunion entre Worf et Picard plus tard dans la série. “Je pense que Worf est un personnage tellement étonnant … Nous ne voulions pas simplement envoyer des gens parce qu’ils étaient dans Next Gen … Nous ne pensions même pas à amener Marina [Sirtis] et Jonathan [Frakes] jusqu’à la moitié de la saison où, alors que nous interrompions l’histoire, quelque chose est apparu qui a clairement indiqué qu’ils devaient figurer dans l’histoire. Donc, une raison délibérée est la barre, et s’il y a une bonne raison de faire venir Worf, tout est possible. “

Le regard de Worf sur Picard ressemblera-t-il donc plus aux Discovery Klingons de Discovery? “Non, il doit se ressembler”, dit Kurtzman. “Nous ne changeons pas cela. C’est drôle, car vous verrez au moment où vous arriverez à [Picard‘s] troisième épisode, il existe différents types de Romuliens qui semblent différents, selon leurs territoires. Vous verrez des Romuliens qui ne sont que des oreilles, vous en verrez avec les oreilles et des crêtes plus profondes dans leur front … donc je dois croire qu’il existe différentes itérations de Klingons, selon d’où ils viennent. »( Pour être juste, Discovery a également adouci le look de ses Klingons dans la saison 2.)

Sir Patrick Stewart reprend son rôle de capitaine de la prochaine génération Jean-Luc Picard et est rejoint par les co-stars de TNG Brent Spiner (Data), Jonathan Frakes (Riker) et Marina Sirtis (Troi). Star Trek: l’ancien de Voyager Jeri Ryan (Seven of Nine) fait également partie du casting, aux côtés de la star invitée de TNG Jonathan Del Arco (Hugh) et des nouveaux venus de Trek Alison Pill (The Newsroom), Santiago Cabrera (Salvation), Michelle Hurd (Blindspot ), Harry Treadaway (M. Mercedes) et Isa Briones (American Crime Story: Versace).

Picard fait ses débuts le jeudi 23 janvier sur CBS All Access – et a déjà décroché un renouvellement officiel pour la saison 2. (Reportage de Matt Webb Mitovich)