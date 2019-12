Star Trek Year Five # 9 – "De nouvelles idées folles et intrigantes"

(IDW Publishing, équipe créative: Jim McCann, Jackson Lanzing, Collin Kelly, Silvia Califano, Sebastian Cheng, Neil Uyetake)

Tout d'abord, il y a de nouvelles idées folles et intrigantes alors que la nouvelle femme sensible au genre qui a aidé l'équipage à s'échapper du Web tholien ramène l'Entreprise à la maison pour rencontrer la famille. Le cadre de science-fiction du monde aquatique I’qos jette beaucoup de concepts sur leur tête alors que Spock est contraint de suivre les protocoles First Contact et de rencontrer une nouvelle espèce au milieu d'une guerre civile froide. Il y a une allusion littéraire au moment culminant de l'histoire, la version nerd d'une blague à papa que certains pourraient trouver un peu sur le nez, et il y a un certain nombre d'erreurs tactiques assez graves créées par presque toutes les parties ici. Rétrospectivement, certains d'entre eux semblent un peu ridicules. Pourtant, les écrits de McCann, Lanzing et Kelly rendent le caractère de ces nouvelles formes de vie vibrant de possibilités, en regardant leur société dans une perspective d'apprentissage et d'ouverture (enfin, sauf votre pote Pavel, qui est inquiétant de province). Il y a des moments de vraie grandeur dans les visuels de Califano, Cheng et Uyetake ("Des étoiles ils viennent" est un moment vraiment agréable, à la fois visuellement et thématiquement) et même si ce problème est simplement "vraiment bon" par rapport à certains "Merde sacrée qui est incroyable" moments des numéros précédents, cela vaut toujours votre temps et votre argent. NOTATION: ACHETER.

STAR TREK: ANNÉE CINQ # 9

Jim McCann (w) • Angel Hernandez (a) • Stephen Thompson (c)

Après avoir été à proximité de l'Assemblée tholienne, l'équipage de l'Entreprise escorte Ayal sur sa planète natale, pour trouver une société au bord de la catastrophe. Les derniers voyages de la mission originale de cinq ans se poursuivent ici!

