Star Wars aura une nouvelle série sur Disney + avec une femme

En arrivant pour rejoindre les autres séries Disney + basées sur l’univers de Star Wars comme The Mandalorian, et celle qui se concentrera sur Obi-Wan Kenobi qui n’a pas encore été publiée, ils ont confirmé que il y aura une nouvelle série mettant en vedette une femme, et sera écrit par le créateur de Russian Doll.

Nous recommandons également: Disney a publié une animation Star Wars pour les enfants avec beaucoup, beaucoup de morts

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur cette nouvelle série Star Wars pour Disney +, mais des sources indiquent qu’il mettra en vedette une femme dans la lignée de personnages tels que Leia, Rey ou Jyn Erso sur les bandes passées. Ils veillent également à ce que Leslye Headland prendra en charge le projet, qui était l’esprit derrière le succès de Russian Doll de Netflix.

Headland a réalisé quelques épisodes de Russian Doll, mais nous ne savons pas s’il fera de même avec cette nouvelle série Disney +. Donc, alors qu’ils indiquent que le réalisateur jouera showrunner et écrivain de la nouvelle production basée sur Star Wars.

Cela indique que Disney a encore de nombreux plans pour la franchise, car il vient également d’être confirmé que nous aurons une troisième saison de The Mandalorian alors que nous n’avons même pas encore vu la deuxième. Alors oui, nous avons encore Baby Yoda pour un bon moment.

.