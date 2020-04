Star Wars: Captain Cassian Andor Disney + Show était six semaines en pré-production

En raison de la situation actuelle du coronavirus, la production de la plupart des projets sur lesquels Disney travaillait a été suspendue, y compris la série Disney + Star Wars avec le capitaine Cassian Andor de Rogue One.

Lors d’une récente entrevue avec Neal Scanlan, superviseur des effets spéciaux primé aux Oscars, à ComicBookMovie, il a confirmé que l’émission était en pré-production d’environ six semaines:

À l’origine, nous espérions passer à quelques séries télévisées, The Mandalorian avait évidemment déjà commencé et a incroyablement bien réussi, c’est un travail brillant.

Nous étions ici au Royaume-Uni sur le point de commencer nous-mêmes quelques spectacles, mais ils ont tous malheureusement été heurtés. Nous avons littéralement commencé il y a environ six semaines sur l’histoire de Cassian jusqu’à ce que le virus frappe malheureusement et nous sommes maintenant tous en lock-out. Donc, nous essayons de faire de notre mieux depuis chez nous.

La nouvelle série Star Wars Cassian Andor devrait arriver sur Disney + en 2021, mais en fonction de la durée de la situation actuelle, elle peut être retardée, même si, espérons-le, une grande partie de la pré-production peut être effectuée à domicile.

