Star Wars Comic révèle la scène du sabre laser de Kylo Ren

Le quatrième numéro de Star Wars: The Rise of Kylo Ren a révélé la signification profonde d’un moment clé dans The Rise of Skywalker.

Pendant le dernier acte de Star Wars: The Rise of Skywalker, Ben Driver d’Adam Driver s’est précipité dans le Temple Sith sur Exegol dans l’espoir d’aider Rey dans sa confrontation avec l’empereur Palpatine. Cependant, Ben Solo avait jeté le sabre laser qu’il portait auparavant en tant que Kylo Ren et s’était retrouvé dans une situation désastreuse lorsque les Chevaliers de Ren l’ont tendu une embuscade alors qu’il était sans défense.

Heureusement, Rey a pu utiliser sa connexion de force avec Ben Solo pour transporter un sabre laser dans les mains de son nouvel allié, ce qui a conduit à un tirage au sabre laser que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs moments de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Maintenant, la bande dessinée Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 4 révèle que le dessin au sabre laser de style cow-boy de Ben Solo était en fait quelque chose qu’il avait fait bien avant The Rise of Skywalker. La bande dessinée présente des illustrations dans lesquelles la tenue “Dark Han Solo” de Ben Solo se révèle comporter un étui à l’arrière qu’il utilise pour dessiner son sabre laser lors d’une bataille clé tout au long de son parcours pour devenir Kylo Ren.

Voici le synopsis officiel de The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell , Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles.

Source: ComicBook.com