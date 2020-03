Star Wars Creature Designer propose une mise à jour sur la série Cassian Andor

Le créateur de Star Wars, Neal Scanlan, a fourni une mise à jour sur la prochaine série de Cassian Andor et son implication dans un film potentiel de Boba Fett.

Plus tôt cette année, il a été révélé que la prochaine série Obi-Wan Kenobi avait été retardée en raison de la réécriture du script. En fait, il aurait été retardé de toute façon en raison de l’épidémie de coronavirus. Un autre projet télévisé en direct pour Disney Plus est un projet centré sur Cassian Andor de Rogue One. Diego Luna a déclaré le mois dernier que la production de cette série devait commencer dans le courant de cette année, mais maintenant cela est en suspens pour le moment également.

On ne sait pas quel projet démarrera en premier, mais nous savons que The Mandalorian a terminé le tournage de la saison deux et devrait arriver en octobre. Dans une interview avec Movieweb, le concepteur de créatures de Star Wars Neal Scanlan a parlé un peu du processus de développement de la prochaine série Cassian Andor:

“Ce qui est amusant, c’est que, à bien des égards, je ne pense pas que ce soit différent de travailler sur un film. Il ne semble certainement pas que nous fassions des compromis. Ce sont les mêmes conditions créatives dans chaque département pour faire ce que nous pouvons faire. Nous avons également cet arriéré de personnages. Beaucoup de personnages que nous avons construits pour tous les films ne sont pas parvenus à la coupe finale, parce que c’est juste la façon dont le processus cinématographique se déroule, ou qu’ils sont vus si momentanément qu’il y a cette merveilleuse deuxième occasion de ramenez certains des personnages que nous avons créés et apportez-les à ce nouveau scénario d’une manière plus, disons, intégrée. Je pense que ça va être formidable. Je trouve que c’est une deuxième opportunité pour tout ce que nous avons fait, plus l’opportunité de faire avancer la télévision, dans un sens, à ce qui ne sera pas du tout diminué en ce qui concerne le niveau de qualité, le niveau des choses que nous sommes va essayer de réaliser. “

Neal Scanlan a également évoqué son implication dans divers projets de rumeurs se déroulant chez Lucasfilm, comme le film dérivé de Boba Fett mis au rebut:

«Dans un sens non, mais dans un sens oui. Dans un sens, oserais-je dire, au sein de la famille Star Wars, ou du monde Star Wars, qui est assez énorme, entre Lucas[film] et Disney, etc. Nous sommes tous conscients des conversations qui ont lieu et des choses potentielles. Une grande partie de cette évolution est en cours de développement et des développements parallèles ont lieu à tout moment. Il est souvent très difficile de prédire quel projet particulier prendra de l’élan et ira de l’avant. Donc pas encore. Pas encore. Je ne peux encore rien vous donner de positif. »

Pensez-vous que Boba Fett pourrait apparaître dans la série Cassian Andor? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

Source: Movieweb