Star Wars dévoilera le destin secret de Luke Skywalker dans une nouvelle bande dessinée

Dans le nouveau Marvel Guerres des étoiles série comique, nous en apprenons plus sur Luke Skywalker et comment il a forgé la légende des Derniers Jedi.

La trilogie Sequel de Disney n’a pas fait grand-chose pour Luke en termes d’intrigue et de durée, mais cela ne signifie pas que son histoire est terminée. Grâce à d’autres supports, la Maison de la souris a pu explorer de nombreuses histoires des personnages hérités et les définir à nouveau. À savoir, la nouvelle gamme de bandes dessinées Star Wars de Marvel plonge toujours plus profondément dans le voyage de Luke d’un fermier au sauveur de la galaxie.

Comme nous l’avons vu dans le quatrième numéro, Luke, Leia et Lando sont retournés à Cloud City, chacun avec ses propres objectifs. Luke essayait de retrouver son sabre laser perdu, mais en voyant plusieurs visions de la Force, il a abandonné l’effort et s’est précipité à la rescousse de ses amis. Alors que Darth Vader, Yoda, Obi-Wan et même l’empereur Palpatine apparaissant dans ces visions étaient étranges en soi, ce qui a couronné le tout était un individu mystérieux qui tenait le sabre laser de Luke, l’appelant en lui disant: “Suivez votre destin.”

En fin de compte, Luke a réussi à sauver Leia et Lando des ennuis et à terminer la mission qu’ils avaient fixée, mais il n’est pas resté pour célébrer. Au lieu de cela, le jeune Jedi Padawan a décidé de chercher la femme qu’il voyait dans ses visions, partant avec Artoo et demandant au droïde de chercher une planète avec un “système d’étoiles trinaires, un monde aquatique, des masses terrestres rouges”.

Nous ne savons pas où Luke finira d’ici la fin de cette quête, mais la recherche de la femme qui tient son sabre laser pourrait répondre à bon nombre de nos questions sur la trajectoire de l’arme au fil des ans et la connexion de Luke avec la Force. D’ailleurs, quelles révélations cela pourrait-il avoir concernant le destin du Maître Jedi, surtout maintenant que nous savons comment son histoire s’est terminée?

Je suppose que nous aurons au moins certaines de nos réponses lors du prochain numéro de Guerres des étoiles arrive le 22 avril.