Star Wars: Empire contre-attaque – Examen rétro

Le casting et l’équipe sont de retour pour la suite tant attendue du film original “Star Wars” et, avec lui, livrent l’un des rebondissements les plus choquants de l’histoire du cinéma. Il n’y a pas de suite parfaite, mais “L’Empire contre-attaque” est aussi proche que n’importe quel autre film de l’histoire. Trois ans après que “Star Wars” soit devenu un succès surprise, George Lucas s’agrandit avec de nouveaux mondes, de nouveaux personnages et de nouvelles connexions avec la tradition Jedi.

Pour de nombreux fans de Star Wars, c’est leur film préféré et comptez-moi dans ce camp. J’adore ce film depuis la première fois que je l’ai vu. Il a le meilleur développement de l’intrigue de toute la série. Il élargit les mondes que nous avons vus dans le premier film. Au lieu d’une planète désertique et d’une station spatiale, nous obtenons maintenant une planète de glace, une planète marécageuse et une ville dans les nuages.

Parlons de cette torsion de l’intrigue lors de la bataille au sabre laser entre Luke Skywalker et Dark Vador. En 1980, c’était la direction la plus choquante que George Lucas ait pu prendre la série. Au cours des 40 dernières années, il a été dupliqué tellement de fois qu’il est presque impossible d’être surpris. Mais, ils ont eu l’occasion à l’époque, et pour tous ses défauts de dialogue, Lucas a mis celui-ci hors du parc. Mark Hamill a raconté comment le réalisateur Irvin Kershner lui a dit quelle ligne James Earl Jones allait dire, car ils entendaient une ligne de dialogue différente pendant le tournage, et il était en état de choc. Après avoir gardé le secret jusqu’à la première nuit, après que la ligne a été livrée, Hamill dit que Harrison Ford s’est tourné vers lui et a dit “Hé gamin, tu ne me l’as pas dit.” Ce fut un choc complet pour tous sauf 3 personnes lors de la première visite. C’est toujours la meilleure tournure de l’intrigue de l’histoire du cinéma. Et, parfois, on a l’impression que Lucas, Disney et quiconque a travaillé sur “Star Wars” met trop d’efforts pour surmonter cette torsion plutôt que de simplement faire un bon film “Star Wars”.

Ajouter de nouveaux personnages à une suite ou une préquelle peut être une entreprise délicate. Bien que tous les personnages supplémentaires de la saga «Star Wars» n’aient pas fonctionné, les ajouts dans «The Empire Strikes Back» l’ont certainement. Yoda, Lando Calrissian, Boba Fett et Emperor Palpatine sont devenus tout aussi reconnaissables que les personnages originaux. Ils n’ont fait qu’ajouter à notre admiration et notre émerveillement.

Peu de films ont eu les attentes de ce film et ont pu le livrer. Les critiques détestaient ce film à sa sortie mais les fans l’ont adoré. La décision de montrer les méchants victorieux pourrait avoir échoué contre George Lucas, mais il a pris un concept fondé sur la réalité (les bons ne gagnent pas toujours) et l’a fait fonctionner mieux que quiconque avant ou depuis. Cela fait 40 ans que “L’Empire contre-attaque” est sorti en salles et il reste le meilleur film de “Star Wars”.

Classement: 5 étoiles sur 5.

Que pensez-vous de “L’Empire contre-attaque?”

Jeremy Brown

