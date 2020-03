Star Wars Episode 1: Racer arrive sur Nintendo Switch

Nintendo nous a surpris ce jeudi avec un Direct pour annoncer les prochains jeux qui arriveront sur Switch sous le nom de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et les collections de Borderlands, XCOM et BioShock. Le meilleur de tous a été l’annonce du retour de vieux classiques (remasterisés) comme Panzer Dragoon, un remake qui est disponible dès maintenant en téléchargement.

En plus du classique Sega Saturn 1995, vous pouvez également télécharger Shinsekai: Into the Depths.

Pour aggraver les choses, Nintendo a ramené Star Wars Episode 1: Racer, le jeu de course classique N64 et Game Boy Color et il reprend l’une des deux seules bonnes choses de l’épisode 1. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment.

L’arrivée de King’s Bounty II, MR a également été annoncée. DRILLER DrillLand, Ninjala, 51 Worldwide Games, Vigor et Catherine: Full Body, ce dernier avec une date de sortie confirmée le 7 juillet.

