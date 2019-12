Star Wars Exec confirme [SPOILERS] La fille de Lando dans la montée de Skywalker

Tandis que Star Wars: The Rise of Skywalker peut aboutir à une entrée plus conflictuelle dans la franchise que Le dernier Jedi, deux éléments qui ont été largement salués sont le retour de Billy Dee Williams en tant que Lando Calrissian et sa relation avec Jannah de Naomi Ackie. Dans les derniers instants du film, nous voyons Lando expliquer qu’ensemble, ils vont découvrir qui elle est et maintenant, grâce à Jennifer Heddle, rédactrice en chef de Disney Publishing’s Guerres des étoiles livres, nous savons que Jannah est bien la fille de Lando.

Dans une conversation sur Twitter, l'artiste Brandon Bird a souligné que le film était resté dans la résolution mais pas dans la configuration, ce qui signifie que Lando ressemble à "un pervers bizarre". il est considéré comme canon officiel.

Ce sera toujours dans la romanisation! – Jennifer Heddle (@jenheddle) 20 décembre 2019

C'est considéré comme canon, oui. – Jennifer Heddle (@jenheddle) 22 décembre 2019

Cliquer pour agrandir

Cette confusion est emblématique des problèmes de La montée de Skywalker. J.J. Abrams est connu pour son rythme effréné et on peut soutenir que le film se déplace beaucoup trop vite entre les points de l'intrigue pour son propre bien. De nombreux avis se sont plaints que la première moitié est essentiellement une série de quêtes de recherche absurdes, avec la seconde moitié d'un défilé de service de fans qui n'a pas beaucoup de sens. Et des intrigues comme Lando et Jannah laissées à moitié dans le film et à moitié sur le sol de la salle de découpe n'indiquent pas exactement un film particulièrement bien assemblé ou réfléchi.

Malgré tout cela, nous pouvons encore avoir une autre chance de voir Lando et Jannah comme une équipe père et fille. Nos sources, les mêmes qui nous ont dit que (SPOILERS) décède à Rise of Skywalker et que la connexion de Rey à Palpatine est due à (SPOILERS), ont indiqué que Disney et Lucasfilm étudient la perspective d’une émission télévisée Disney Plus Lando à la fin de Star Wars: Til Rise of Skywalker. J'espère sincèrement que cette idée porte ses fruits, car quelle que soit votre opinion sur le reste du film, au moins Billy Dee Williams peut toujours l'apporter en tant que Lando.