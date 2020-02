Star Wars explique enfin ce qui s’est passé avec Sifo-Dyas et l’armée des clones

Guerres des étoiles a finalement révélé le mystère derrière la création de l’armée des clones et comment le maître Jedi Sifo-Dyas est venu la commander avant sa mort.

Les clones ont toujours fait partie intégrante de cette galaxie de très loin et de ses conflits, aidant non seulement les mondes libres dans leur lutte contre la Confédération des systèmes indépendants (CEI), mais jouant également un rôle clé dans la destruction de l’Ordre Jedi. et par conséquent, la République Galactique. Mais nous n’avons jamais appris pourquoi ils ont été créés en premier lieu.

George Lucas voulait à l’origine révéler Sifo-Dyas comme un alias pour le chancelier Palpatine, mais il a changé le rôle du maître Jedi en un coup de grâce pour les plans de Dark Sidious. Il a ensuite décidé de révéler sa trame de fond dans Revenge of the Sith mais a finalement coupé ces points de l’intrigue pour se concentrer sur Anakin et sa chute. En conséquence, nous n’avons pu voir Sifo-Dyas que dans un épisode de la série animée The Clone Wars où il a été révélé qu’il avait en effet ordonné la création de clones et avait été tué par le réseau criminel Pykes.

Maintenant, le livre audio de Cavan Scott, Dooku: Jedi Lost, nous donne enfin les pièces manquantes du puzzle qui résolvent l’un des plus grands mystères de l’ère de la République. Dans ce nouveau livre audio, il est révélé que Sifo-Dyas et Dooku étaient des amis proches de l’Ordre Jedi et ont découvert ensemble la Collection Bogan, une mine d’artefacts du côté obscur gardés par les Jedi. Finalement, Sifo-Dyas a attiré l’attention de Maître Lene Kostana, qui était responsable de la collecte de ces artefacts et croyait fermement que le retour des Sith était imminent.

Kostana a encouragé Sifo-Dyas à en apprendre davantage sur la Force cosmique, un pouvoir qui accordait des visions de l’avenir. Les Jedi de l’époque, en particulier le Grand Maître Yoda, étaient opposés à l’idée de prédire l’avenir, le considérant comme une tentative futile de contrôler les événements, qui était une expression du côté obscur.

L’exposition de Sifo-Dyas à la Force cosmique lui a révélé de nombreuses visions, et quand il a senti qu’une guerre allait arriver, il a pensé que les Jedi avaient besoin d’une armée, c’est pourquoi il est allé derrière le dos du Conseil et a chargé Kamino de créer un clone armée. De toute évidence, Palpatine a appris ce plan par Dark Tyrannus (Dooku) et a intégré l’armée des clones dans son plan.

Mais cela ne suffisait pas au seigneur noir des Sith. En fait, Palpatine était tellement préoccupé par les capacités de Sifo-Dyas qu’il a ordonné au comte Dooku de le tuer. Dooku a finalement payé un cartel du crime pour faire l’acte, tuant son ami d’enfance dans le processus.

Enfin, Dooku: Jedi Lost apporte l’histoire de Sifo-Dyas, et plus important encore, les clones, à un cercle complet et répond à l’un des plus grands mystères de la Guerres des étoiles univers.

En fin de compte, cependant, ce n’est qu’un autre point dans la longue liste des choses que les Jedi ont faites pour empêcher l’inévitable, qui n’a finalement contribué qu’à leur disparition.