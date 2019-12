Star Wars explique le nouveau design original de la trilogie TIE Fighter de Mandalorian

Le dernier épisode de Le Mandalorien explique l'objectif d'un nouveau design TIE Fighter. Le navire emblématique de l'original Guerres des étoiles la trilogie est souvent réutilisée et repensée pour des apparitions dans divers médiums, et le dernier modèle a rencontré le ridicule en ligne. Repéré sur un nouveau T-shirt Star Wars, le nouveau TIE Fighter a montré ses ailes déployées en forme de V. Cette nouvelle version est appelée "Outland TIE Fighter". Les ailes en forme de V étaient considérées comme stupides et détestées par les fans.

Les batailles spatiales à grande échelle et les navires utilisés pour les combattre feront toujours partie intégrante de Star Wars. Parmi les vaisseaux spatiaux les plus connus de l'univers Star Wars, on trouve l'aile A, l'aile X, l'aile Y et bien sûr le TIE Fighter. Le TIE (Twin Ion Engines) Fighter est un navire utilisé par l'Empire Galactique pour combattre les rebelles dans les trois premiers Guerres des étoiles films. Les navires relativement petits sont souvent reconnus pour leur vitesse et leur agilité, qui a été présentée dans les années 1977 Guerres des étoiles quand l'un a été opéré par Dark Vador pour défendre l'étoile de la mort.

Dans l'épisode 7 de Le Mandalorien, le chasseur de primes titulaire (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers) se rendent à Nevarro pour abattre le client (Werner Herzog), le tuant ainsi que ses stormtroopers. mais leur plan est interrompu quand un groupe de nouveaux soldats de la mort et de stormtroopers arrivent, avec un mystérieux TIE Fighter. Il est révélé que le TIE Fighter porte le nouveau méchant de Le Mandalorien, Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Lorsque le TIE Fighter atterrit, ses ailes s'effondrent jusqu'à ce qu'elles touchent le sol. Cela permet au TIE Fighter de réaliser un atterrissage en douceur, ce qui signifie qu'il est probablement appelé Outland TIE Fighter car il permet à son pilote de débarquer plus facilement de l'écoutille supérieure du combattant dans des régions éloignées sans utiliser les installations spatiales.

Après l'atterrissage du TIE Fighter, son look ressemble à celui du T-shirt, prouvant ainsi que les critiques des fans envers l'Outland TIE Fighter n'étaient en fait pas fondées, d'autant plus que les ailes temporairement déployées ont un objectif pratique. En l'air, ses ailes sont verticales comme toutes les autres versions du navire classique. Les Mandaloriens TIE Fighter est en fait assez traditionnel, car il parvient à rester fidèle à la conception de base du navire de la trilogie originale.

Le Mandalorien n'a pas apporté de changements radicaux au TIE Fighter après tout. En ce qui concerne d'autres éléments de l'univers Star Wars, Le Mandalorien a bien fait d'honorer les trois premiers films, plutôt que de faire des alternances. En réalité, Le Mandalorien fait même un effort pour recréer le classique Guerres des étoiles agir et répondre aux questions persistantes d'il y a 40 ans.

