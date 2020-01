Star Wars Fan prédit la montée en puissance de Skywalker Palpatine Twist ans auparavant

Star Wars: The Rise of Skywalker nous a finalement apporté la vérité sur les origines de Rey, révélant que l’héroïne de Daisy Ridley était en fait la petite-fille de l’empereur Palpatine. Il est juste de dire que presque personne ne l’a vu venir non plus, avec des idées plus courantes reliant Rey aux lignées Skywalker ou Kenobi. Alors, comment J.J. Abrams décide de cela pour le film?

Eh bien, dans de récentes interviews, le scénariste / réalisateur a déclaré qu’après avoir appris dans The Last Jedi que ses parents étaient des nobodies, il pensait que les choses pourraient aller dans une direction encore plus dramatique si Rey apprenait qu’elle était liée à la personne la plus perverse du monde. galaxie entière: Palpatine. Mais il semble qu’il ait pu s’appuyer également sur des théories et des idées de fans intéressantes, car il a maintenant été découvert qu’un individu avait prédit cette tournure il y a des années. Ou du moins, prédisait l’essentiel.

Dans une vidéo publiée par Nerd Soup en 2017 intitulée Rey Palpatine Theory, quelques idées intéressantes ont été avancées qui, en y repensant maintenant, gâchent fondamentalement The Rise of Skywalker. D’une part, le YouTuber souligne que «Rey brandit sa poignée de sabre laser avec les deux mains et frappe sur Ren en coups de couteau horizontaux», ce qui est assez similaire à la façon dont Palpatine attaque avec son propre sabre dans Revenge of the Sith.

De plus, il a été souligné que la lignée Dark Side de Rey était en fait taquinée par la colère que nous voyons d’elle à divers moments dans The Force Awakens et The Last Jedi, tandis que les thèmes de John Williams pour Rey et Palpatine sont également assez similaires. Et encore plus intéressant, Nerd Soup a avancé l’idée que Palpatine a survécu à sa mort dans Retour des Jedi et l’a fait en transférant sa conscience dans des corps clonés.

À plus de 20 minutes, il y a beaucoup plus que cette vidéo aborde également en ce qui concerne pourquoi, à l’époque, l’utilisateur pensait que Rey et Palpatine étaient liés et bien que tout ne se déroule pas exactement comme prévu, la majorité de ce Nerd Soup déclare dans sa vidéo de 2017 qu’il a fini par se réaliser. Du moins, d’une certaine façon.

Et même si nous ne saurons jamais vraiment si Abrams s’est effectivement inspiré des théories et des spéculations lors de l’élaboration de cette Star Wars: The Rise of Skywalker, il semble certainement qu’il était au moins au courant de certaines des idées les plus populaires parmi les fans en ce qui concerne la lignée de Rey.