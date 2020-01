Star Wars: La revue de la saison Mandalorian | Contenu du podcast Disney Plus

Dans cet épisode du podcast What’s On Disney Plus, Roger et James discutent de toutes les nouvelles de cette semaine sur Disney +, y compris tout ce qui a été ajouté, ce qui a également été retiré et pourquoi c’est un gros problème pour Disney +.

Ils parlent également de ce qu’ils ont regardé pendant les vacances de Noël et passent en mode spoiler complet lorsqu’ils parlent de toute la première saison du Mandalorian.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus:

Ou vous pouvez écouter une version audio ci-dessous:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

