Star Wars: L’attaque des clones – Revue rétro

George Lucas est de retour avec le deuxième opus de sa trilogie prequel et ça ne va pas mieux que le premier. “Attack of the Clones” se déroule 10 ans après “Phantom Menace” et ramène principalement le même casting, à l’exception notable de Hayden Christiansen remplaçant Jake Lloyd en tant qu’Anakin Skywalker.

Lorsque le film est tourné sur place, c’est un magnifique paysage qui sert de joli décor à l’histoire. Mais, lorsque les scènes sont tournées dans un studio pour être remplacées par CGI, cela se remarque. Les effets spéciaux ne tiennent pas bien 18 ans après sa sortie initiale. Alors que certaines scènes doivent être tournées devant un écran, Lucas dépend de plus en plus de l’utilisation d’effets spéciaux dans ce film. Plus de tournage sur place aurait bien servi ce film.

Malgré la dépendance aux effets spéciaux, nous avons longtemps entendu parler des prouesses de Yoda en tant qu’épéiste et je crois que Lucas cloue cette partie de la scène. Yoda éclatant le sabre laser pour la bataille avec le comte Dooku est un moment marquant dans le film et un exemple où les effets spéciaux se maintiennent. Le problème dans cette scène est qu’il est assez évident que le doublé pour le comte Dooku n’est pas l’acteur légendaire Christopher Lee. Il avait environ 80 ans lorsque ce film a été tourné et n’était clairement pas en mesure de prendre part à un combat à l’épée, mais certains clichés plus créatifs qui ne révélaient pas le double cascadeur auraient mieux servi le film.

On parle beaucoup du dialogue dans les films de George Lucas, mais un personnage qu’il écrit bien dans les préquelles est Obi-Wan Kenobi. L’esprit vif du chevalier Jedi est pleinement exposé dans ce film et il conduit à quelques étonnants one-liners qui ont conduit à un rire pur et simple dans les théâtres et me font toujours sourire des années plus tard. Ewan McGregor est un excellent acteur et joue incroyablement bien Obi-Wan.

Malgré quelques moments de bien-être et un personnage bien servi par le script, il y a d’immenses défauts dans cette préquelle. Premièrement, il n’y a pas de chimie romantique entre Padme et Anakin. J’ai trouvé plus crédible que Natalie Portman épouserait Jake Lloyd quand il aurait grandi que moi, elle épouserait Hayden Christiansen. Ils n’étaient jamais sur la même longueur d’onde et ses talents d’actrice surpassaient clairement les siens dans ce film.

Bien que le script ait peut-être bien servi Obi-Wan, il a échoué presque tout le monde. Hayden Christiansen n’allume peut-être pas le monde en feu dans ce film, mais même s’il l’était, un dialogue comme le discours «Je déteste le sable» et son aveu fâché d’avoir tué un village entier de Tusken Raiders ne peuvent pas sembler bons. Ils sont mal écrits et il n’y a aucun moyen de contourner cela.

Lorsque la trilogie préquelle a été annoncée, beaucoup espéraient que cette pièce centrale servirait un objectif similaire à “Empire Strikes Back” où il y a tellement de développement d’intrigue qu’elle oriente la trilogie vers une conclusion logique et merveilleuse. Après la déception de «Phantom Menace», ces attentes ont été ajustées, la plupart espérant que ce film serait une amélioration. Certains le voient peut-être mieux, mais pas moi. C’est le maillon le plus faible de la trilogie prequel, à mon avis, et est en lice pour le pire des films “Star Wars”.

Classement: 1 étoile sur 5

