Star Wars: Le Mandalorien et l’Enfant S.H. Les figurines Figuarts à venir

Tamashii Nations a annoncé de nouvelles images et les détails d’un nouveau S.H. Figuarts figurines articulées de la série Disney +, The Mandalorian. Les deux personnages incluent «Le Mandalorien» en armure Beskar et «L’enfant» (alias Baby Yoda). Ceux-ci seront publiés en septembre.

La figurine mandalorienne comprend plusieurs mains interchangeables, un pistolet, des pièces d’effets de lance-flammes, un effet d’oiseau sifflant, un couteau, un fusil Amban et un jet pack avec effets de flamme. Son prix est de 7 700 yens (environ 71 $ USD).

Alors que «The Child» comprend une capsule de transport, une tenue en tissu, des têtes interchangeables, un bol de soupe et un sac à dos. Le chiffre sera articulé, mais le nombre de joints mobiles n’a pas encore été confirmé. Son prix est de 3 850 yens (environ 36 $ USD).

Que pensez-vous de ces nouvelles figurines Mandaloriennes?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.