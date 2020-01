Star Wars: Le T-shirts Funko Mandalorien “Baby Yoda” Bientôt

Funko a annoncé quatre nouveaux T-shirts avec “The Child” aka “Baby Yoda” de la série Disney + Original, The Mandalorian, dans une illustration de style “Pop Vinyl”. Chaque T-shirt est au prix de 14,99 $.

Découvrez les nouveaux T-shirts ci-dessous:

Ceux-ci ne seront disponibles qu’au printemps, mais peuvent être précommandés auprès de détaillants, dont Entertainment Earth.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.