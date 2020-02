Star Wars: Le véhicule de transport de troupes impérial mandalorien à venir

Hasbro a annoncé un nouveau Star Wars: The Vintage Collection Imperial Troop Transport Vehicle, qui a été inspiré par les véhicules de la série Disney +, The Mandalorian.

Le véhicule de transport des troupes impériales est utilisé pour déplacer les soldats de l’Empire d’un endroit à l’autre. Avec des détails réalistes, notamment un toit amovible, des portes qui s’ouvrent, des sièges rabattables, une tourelle pivotante et un espace de rangement pour blaster, ce véhicule peut être affiché dans des collections de figurines et de véhicules.

Il a été inspiré par un véhicule jouet sorti en 1979 mais n’a jamais été présenté dans les films, jusqu’au Mandalorian.

Voici un aperçu de cette nouvelle collection:

Il sortira ce printemps et est au prix de 69,99 $. Vous pouvez le précommander maintenant auprès de détaillants, dont Entertainment Earth

