Star Wars Manga ‘The Legends of Luke Skywalker’ est sorti – / Film

Star Wars a le pouvoir de la Force et de l’anime de son côté. La franchise de science-fiction a conquis tous les médias – films, télévision, jeux vidéo, bandes dessinées – alors pourquoi ne pas y ajouter le médium lucratif des mangas qui couvre le monde entier? Le géant de l’édition de mangas VIZ Media, qui a apporté aux États-Unis des mangas populaires comme Naruto, Bleach et Inuyasha, sort Star Wars: Les légendes de Luke Skywalker: The Manga en collaboration avec Lucasfilm. Prêt à voir Luke transformé en un héros anime aux yeux écarquillés? Eh bien, tu vas.

“Luke Skywalker? Je pensais que c’était un mythe. »

Le mythe de Luke Skywalker et ses aventures entre les événements de Return of the Jedi et The Force Awakens est raconté dans The Legends of Luke Skywalker: The Manga. Écrit par un groupe d’artistes de manga japonais renommés, Akira Himekawa, Haruichi, Subaru, Akira Fukaya et Takashi Kisaki, The Legends of Luke Skywalker est une série d’histoires sur le mythique maître Jedi inspiré par Ken Liu’s Journey to Star Wars: The Last Jedi.

Dans le manga, qui raconte les aventures de Luke à travers les perspectives de ceux qui le rencontrent, “Les rencontres avec l’insaisissable Jedi Luke Skywalker en ont mystifié beaucoup dans une galaxie très, très loin.” Les premières pages du manga, qui étaient en avant-première sur le compte Twitter officiel de Star Wars ci-dessous, suivez un jeune étudiant en biologie qui se fait balayer par un Luke barbu, l’air plus cool que jamais dans les films. (Désolé Mark Hamill!)

Ce n’est pas la première fois que Star Wars obtient le traitement manga. Quatre films de Star Wars ont été adaptés au manga par Dark Horse Comics entre 1998 et 1999: Star Wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi et Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Mais The Legends of Luke Skywalker est la première fois que nous voyons du contenu entièrement original rendu dans ce style manga unique.

Il est normal que Star Wars fasse un tour complet comme celui-ci – après tout, la série s’inspire largement de la culture japonaise et des films de samouraïs. Mais la question est, quand recevrons-nous une série animée Star Wars? Je suis prêt à déclarer l’anime Luke Skywalker le meilleur garçon.

