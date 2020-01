Star Wars “Obi-Wan Kenobi” Disney + Series en attente

La semaine dernière, la rumeur disait que la prochaine série Star Wars Disney + Original mettant en vedette Obi-Wan Kenobi a été annulée, ce qui a été rapidement réfuté. Mais maintenant, Collider rapporte que l’équipe travaillant actuellement sur le projet aux Pinewood Studios à Londres a été renvoyée chez elle, car le spectacle était en suspens “indéfiniment“. On ne sait donc pas quand la série reprendra la production et quand la série finira par se retrouver sur Disney +.

La raison de ce retard est apparemment due au fait que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas satisfaite des scripts. Il est donc probable que les scripts recommencent à être travaillés, et le spectacle devrait, espérons-le, reprendre sa production cet été. Bien que rien n’ait encore été confirmé.

Après l’énorme succès de “The Mandalorian” et l’accueil tiède de “The Rise Of Skywalker”, Lucasfilm cherche à s’assurer qu’ils ne commettent pas les mêmes erreurs qu’ils ont faites récemment. Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour les fans souhaitant voir la prochaine série Disney + Star Wars, il vaut mieux que l’émission soit retardée pour l’améliorer, surtout s’il y a des problèmes avec le script. Il y a eu de nombreux problèmes avec les projets Star Wars précédents tels que Rogue One: A Star Wars Story et Solo: A Star Wars Story, qui ont nécessité des reprises. Il est donc plus logique d’arrêter la production avant cette date.

À l’origine, le projet Obi-Wan Kenobi allait sortir en tant que film dans le cadre de la gamme de films «A Star Wars Story», mais il a été suspendu lorsque Solo a échoué au box-office. Il a ensuite été changé pour une série Disney +, ce qui a nécessité un changement de script.

Obi-Wan Kenobi devrait être réalisé par Deborah Chow, qui avait auparavant réalisé un épisode de “The Mandalorian”, qui revient pour une deuxième saison sur Disney + plus tard cette année.

Êtes-vous mécontent d’apprendre que la série Obi-Wan est en attente? Ou êtes-vous content qu’ils prennent le temps de le réparer en premier?

