Star Wars: PDG de Disney sur Mandalorian & Ne pas savoir comment l'histoire se termine

Le PDG de Disney, Bob Iger, a discuté de Star Wars et Le Mandalorien, disant ne pas savoir comment se termine une histoire peut être une bonne chose. Ce fut une année exceptionnellement chargée dans une galaxie très, très loin. La toute première série en direct de Star Wars, The Mandalorian, a fait ses débuts sur le service de streaming Disney + en novembre et vient de conclure sa première saison aujourd'hui. Ailleurs, la saga Skywalker a atteint sa propre conclusion sur grand écran avec The Rise of Skywalker de ce mois-ci, un film qui a conduit à beaucoup de discussions sur les façons dont il réussit à la fois avec succès et avec moins de succès à raconter l'histoire qui a commencé avec George Lucas. 'Star Wars original en 1977 à sa fin.

Ce n'est pas un secret pour Disney et Lucasfilm, la fin de la trilogie de leur suite n'a pas été fixée à l'avance; Rian Johnson l'a confirmé il y a deux ans, lorsqu'il faisait la promotion de Star Wars: The Last Jedi. De même, The Mandalorian n'a pas joué du tout comme il a été initialement commercialisé, se rapprochant plus de Lone Wolf et Cub dans l'espace qu'une série télévisée sur la chasse aux primes en tant qu'économie de gig dans la galaxie Star Wars. Mais comme Iger le voit, ne pas avoir une conclusion claire ou une destination finale à l'esprit avec n'importe quelle histoire que vous racontez n'est pas automatiquement mauvaise.

Apparaissant dans The Star Wars Show, Iger a parlé de The Rise of Skywalker, The Mandalorian, et de la différence entre les films et les émissions de télévision en ce qui concerne la liberté créative qu'ils offrent. Ce faisant, il a noté que parfois ne pas avoir de fin en tête lorsque vous racontez une histoire – en particulier dans un format de télévision épisodique – peut être pour le mieux.

Les films, à bien des égards, même lorsqu'ils font partie de sagas (comme la saga Skywalker), doivent pour la plupart être terminés. Et bien que cela soit vrai pour beaucoup de télévision épisodique – il doit y avoir quelque chose qui se passe à la fin d'un épisode qui soit satisfaisant et qui fournisse une certaine fermeture ou suffisamment de satisfaction au public – mais ils sont tous conçus pour le prochain épisode, aussi. Il y a donc une sorte de fonctionnalité sans fin dans ce genre de narration, et cela crée beaucoup de liberté pour le créateur, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez beaucoup de grands cinéastes se tourner vers la télévision. C'était un média avant qu'ils ne pensaient pas les satisfaire parce qu'il n'avait pas l'ampleur ou la portée à laquelle ils étaient habitués, ce qui n'est plus le cas, insufflant à ces épisodes télévisés une telle valeur de production. Mais maintenant, il a la possibilité de raconter des histoires d'une manière beaucoup plus luxueuse à bien des égards, et peut-être même d'une manière plus organique. Parfois, vous ne savez pas vraiment comment une histoire doit se terminer ou se terminera. Vous le laissez en quelque sorte se dérouler et il vient à vous lorsque vous créez ou lorsque le public y réagit.

Bien qu'il y ait certainement de la vérité dans ce que dit Iger, ses commentaires attirent également l'attention sur les raisons pour lesquelles il peut être risqué de ne pas avoir de fin prévue à l'avance, que vous travailliez à la télévision ou au cinéma. Dans le cas de The Rise of Skywalker, le film a été critiqué pour ce qui semble être une tentative de retonner une grande partie de ce qui se passe dans The Last Jedi et de rapprocher la trilogie de la suite de ce que le réalisateur J.J. Abrams avait peut-être en tête quand il a créé The Force Awakens il y a quatre ans. Beaucoup de ces choix narratifs (comme mettre de côté le personnage Rose Tico) semblent également avoir été motivés par les réactions négatives des fans à The Last Jedi, résultant en un film qui se sent tellement déterminé à plaire à tous les fans de Star Was qu'il a du mal à satisfaire entièrement n'importe qui. Dans ce cas, permettre à l'histoire de changer au fur et à mesure que le public y réagit (ce dont Iger a parlé) n'a peut-être pas été le meilleur choix.

D'un autre côté, il convient de souligner que Lucas n'avait pas non plus la trilogie originale de Star Wars entièrement mappée, et cela a également donné lieu à des rythmes difficiles. (Le baiser de Luke et Leia de The Empire Strikes Back, n'importe qui?) De plus, il ne semblait pas que le showrunner Jon Favreau ait toujours su où il allait avec son histoire tout au long de la première saison de The Mandalorian. Mais dans les deux cas, il y avait une seule créatrice qui supervisait tout, et cela peut expliquer pourquoi la finale de la saison 1 de Mandalorian et le retour du Jedi ne sont pas source de division dans la façon dont The Rise of Skywalker est. Dans l'ensemble, cela montre: tout comme avoir une fin pré-planifiée ne garantit pas que votre histoire fonctionnera, ne pas savoir comment une histoire se terminera et laisser simplement les choses se dérouler comme elles (commentaires de la Iger) n'est pas un infaillible recette pour le succès ou l'échec, soit.

Le Mandalorien la saison 1 est désormais disponible dans son intégralité sur Disney +.

