Star Wars Resistance Reconstruire la revue de résistance – / Film

J’ai écrit auparavant que je trouvais inquiétant qu’il y ait si peu de temps maintenant pour écarter les principaux conflits de Star Wars Resistance. C’est pourquoi «Rebuilding the Resistance», qui peut être considéré comme un avant-dernier chapitre avant la finale de la série en deux parties, réussit un exploit impressionnant alors qu’il reprend le mou des développements plus décevants de la saison écoulée.

Dès le départ, cet épisode ouvre la voie au statu quo. Kaz (Christopher Sean) est perplexe face à l’arrivée des ailes X de la Résistance dirigées par Venisa Doza (Tasia Valenza), la mère de Torra Doza (Myrna Velasco). L’idée que le capitaine Imanuel Doza (Jason Hightower) implique directement le colosse dans les questions de résistance est surprenante. Combinant l’escadron de résistance de trois personnes et trois As, ils se dirigent vers Dantooine pour escorter trois navettes avec de jeunes recrues de la Résistance pour échapper à un blocus du Premier Ordre. L’escadron de Tam Ryvora (Suzie McGrath) fait partie des embuscades du Premier Ordre, et elle a des doutes.

L’écriture délicate de Jennifer Corbett et la direction précise de Bosco Ng mettent en scène des combats de chiens rapides, poignants, une introspection et des pépites d’humanité. Il fait écho aux thèmes de The Last Jedi sur la préciosité de protéger des vies plus que d’attaquer tête baissée l’ennemi.

Venisa et Imanuel

Venisa n’a surgi qu’une seule fois avant de revenir dans “The Rendezvous Point”, mais sa présence donne des multitudes autres que d’être l’une des rares mères Star Wars vivantes à l’écran dans la vie de son enfant dans Star Wars. Sa relation chaleureuse mère-fille avec Torra équilibre le froid mentorat-étudiant entre Tam et l’agent Tierny (Sumalee Montano).

Les épisodes de la semaine dernière ont été déterminants pour le changement d’Imanuel. La dynamique de Venisa avec son mari Imanuel Doza donne un examen juteux de leurs désaccords passés. L’écriture de Corbett, la direction de Ng, et les performances de Hightower et Valenza font des merveilles pour établir leur chimie et laisser entendre leur dynamique énervée malgré un amour et un respect clairs. Imanuel s’est éloigné d’une guerre qui l’a brisé pour rester en vie; Elle a choisi de se battre tête baissée dans la Résistance. Bien qu’un holo dépeigne la séparation nette de Dozas, leur mariage suggère également des tensions sur leurs objectifs contradictoires. Doza a toujours été configuré pour s’exécuter et s’exécuter, puis s’installer, puis s’exécuter. Pas étonnant que Venisa soit choquée – “Vraiment, tu ne vas pas discuter de moi à ce sujet?” – quand son mari autorise un abri temporaire pour les réfugiés de la Résistance et revoit finalement sa déclaration pour les laisser rester en permanence.

Elle et Doza n’ignorent pas la question difficile de la collaboration du Colosse avec les intérêts de la Résistance potentiellement en conflit avec l’intérêt des civils du Colosse, mais ils font un pas pour le reconnaître.

Yeager pleurant Tam

Contrairement à la firme de Yeager (Scott Lawrence) “nous pourrions avoir à laisser Tam derrière”, le moment privé entre Venisa et Yeager frappe fort et parle de la triste contradiction de Yeager. Chaque fois qu’il encadre Kaz, il insiste pour laisser Tam derrière si nécessaire et l’abattre. Mais il ouvre à peine à Kaz que le bien-être de Tam hante beaucoup ses pensées. C’est un peu un soulagement pour lui d’apprendre que Tam a montré des conflits au sujet de son allégeance au Premier Ordre mais il devra attendre et voir.

Tam et Tierny

L’idée de l’étincelle de Venisa existe également chez Tam, qui est surpris que le Premier Ordre soit prêt à attaquer les navires non armés. L’introspection de Tam en tant que chef du Premier Ordre nouvellement intronisé est tout aussi centrale dans l’intrigue.

J’adore la façon dont la séquence de bureaux de Tam et de l’agent Tierny (Sumalee Montano) est configurée. En arrière-plan, les feux de fouet de la route à vitesse légère s’échappent par la fenêtre tandis que Tam et Tierny ont leur conversation de la directrice à l’élève. Cela accentue Tierny en formulant un solitaire foiré avec Tam lorsqu’elle confie, à sa manière professionnelle détachée, qu’elle a gratté sous l’ère de la Nouvelle République mais a trouvé son but avec le Premier Ordre. Il met en lumière une toute nouvelle dimension de l’intérêt de Tierny pour Tam dans les derniers épisodes de la première saison, et fait écho à la désillusion d’après-guerre de l’ère de la Nouvelle République qui a imprégné la pauvreté de Tam à bord du Colosse.

“Je ne suis pas né dans le Premier Ordre” de Tierny en dit long sur le statut de Tierny et implique comment les subordonnés du Premier Ordre héritent souvent de leurs positions et de leur allégeance et peut-être de leur prestige. Elle est heureuse pour ce pour quoi elle a travaillé et ne voit que l’amélioration de sa vie, pas la destruction des mondes.

Pendant l’escarmouche pour arrêter le transport de la Résistance, Tam affronte pleinement le coût humain des voies du Premier Ordre. Le mépris des causalités, le mépris des siens, le sacrifice insensé et la poursuite froide de la montée aux échelles au détriment des autres, comme le dit Tam dans son TIE-Fighter: «Qu’est-ce que je fais? [here]? “

Dernières pensées

Vous remarquez que je parle si peu de la confrontation aérienne culminante parce que le dialogue à bord du Colosse et du bureau de Tierny se démarque le plus. Pourtant, l’épreuve de force frappe un réveil doux-amer pour Kaz, Tam et Torra. Même si nous ne voyons pas les visages des anonymes tombés, le coût humain est envisagé.

Alors qu’il vole vers la ligne d’arrivée, «Rebuilding the Resistance» parvient à intégrer les enjeux et les contemplations en 22 minutes. Il est tout aussi bon de souhaiter que toute cette concentration d’introspection soit appliquée plus tôt dans la saison. Il se termine avec éloquence: des pilotes débutants souhaitant en faire plus, savourant la lumière qu’ils ont sauvée, une résolution de saluer les survivants, deux vétérans de l’ancienne génération de différentes extrémités du spectre se réunissant, et ces deux générations plus âgées qui partent pour saluer le plus jeune génération de combattants. Même en arrière-plan, les jeunes de la Résistance sortant de la navette sont visibles. «Reconstruire la résistance» tient à l’étincelle.

Petits morceaux

– Oh, hai Sam Witwer, jouant avec l’ami de Kaz, Hugh Sion.

– Il est également significatif que Hype (Donald Faison) soit long et fasse face au poids de la bataille, compte tenu de sa réticence à faire partie de quelque chose de plus grand.

– Considérez le passé de Kaz évoqué dans les coupures de dialogue entre Hype et Hugh. On découvre qu’en dépit d’être un pilote de haut niveau de sa classe, Kaz avait failli être expulsé de l’Académie à plusieurs reprises.

