Star Wars Resistance Saison 2 Episode 12 Review: "The Missing Agent" / Film

Si vous avez trouvé le récent cliffhanger The Mandalorian "The Reckoning" angoissant, vous êtes maintenant confronté à un cliffhanger Star Wars Resistance dans le dernier "The Missing Agent".

L'épisode s'ouvre sur une planète inconnue avec un compatriote extraterrestre humanoïde, Norath Kev (Daveed Diggs), et son rollie droid courir vite dans la nuit d'une force menaçante. Il se réfugie, cache des informations et envoie un signal de détresse sur une fréquence de résistance. Mais alors il est enlevé par un chasseur de primes imposant.

Le Colosse reçoit son signal de détresse Résistance. Capitaine Doza (Jason Hightower) craint que ce ne soit un piège (il a raison). Kaz (Christopher Sean), Yeager (Scott Lawrence) et Synara (Entrepreneur Nazneen) décide d'enquêter sur la planète pour trouver l'agent manquant. S'ils ne reviennent pas à l'heure, le Colosse doit hyper-sauter loin et les laisser derrière. Mais à mesure qu'ils se rapprochent du lieu où se trouve Norath, les choses tournent mal.

Dirigé par Steward Lee et écrit par Brandon Auman, "The Missing Agent" frappe avec le corps à corps le plus chaotique de toute la série et utilise les capacités respectives de tous ses joueurs: l'ingéniosité et la force de Kaz, l'agilité de Synara, l'agilité militaire de Yeager et les capacités technologiques du CB-23.

Un chasseur de primes

Joe Manganiello offre une menace hargneuse à l'adversité la plus formatrice de la Résistance, la lourde hache Tagrin. Comme tout autre chasseur de primes, il a l'œil sur les profits et joue du côté gagnant. Professionnel impitoyable, il plante Norath dans son navire comme piège et capture presque tout le groupe. Même si vous avez de l'ingéniosité, des réflexes rapides et du cerveau pour déjouer ce type, il récupère trop rapidement et vous ne pouvez tout simplement pas lui échapper.

Classe

La classe imprègne le thème de Star Wars Resistance et cet épisode ne fait pas exception. «Nous pensons trop grand. Regardez autour de vous, il n'y a pas grand chose de valeur autour de cet endroit », répond Synara quand Yeager se demande pourquoi le Premier Ordre s'embêterait avec un petit moment comme Lechee (Fred Armisen joue un grand vendeur ennuyeux que vous avez probablement déjà rencontré auparavant), le gars extraterrestre qui a trahi Norath. Comme elle a confié une fois à Tam, Synara n'était pas satisfaite des cartes qui lui ont été distribuées et cela lui a été attribué comme pirate. Savant les motivations des gens, Synara reconnaît que l’action déshonorante de Lechee a été motivée par des moments difficiles. Lorsque les gens auront l'occasion de gagner de l'argent, les déshonorants vendront leurs voisins.

Un nouvel espion de résistance

De retour dans la première saison, Kaz se souvient qu'il y avait d'autres espions autour de lui, et Norath est le premier de ces autres espions de la Résistance vus à l'écran. Comme Kaz, il supervise la présence du Premier Ordre sur les paysages marécageux. Diggs donne vie à Norath en tant que tout le monde éreinté faisant juste son devoir de résistance. Ce n'est que son épisode d'introduction, mais je serai curieux de savoir si les épisodes futurs étofferont la vie d'espionnage de Norath. Comme Kaz, il doit avoir développé un investissement affectif dans sa station sur une habitation remous.

Dernières pensées

Le cliffhanger frappe comme une tonne de briques. Le Colosse est face à face avec un Star Destroyer. Yeager, Synara et un CB-23 battu sont séparés de Kaz et Norath. La journée a empiré. Coupé au noir.

"Missing Agent" met en scène les escarmouches les plus cruelles et les plus crasseuses du spectacle, une ecchymose dans chaque, coup de pied, coup de poing et coup de poing au point d'un ballet de combat zélé. Mais en dehors des combats périlleusement organisés dans un vaste paysage, nous voyons également des vies plus petites, une société qui reflète le Colosse, et comment l'insécurité socio-économique motive les gens ordinaires, en particulier ceux déshonorants comme Lechee, à servir des institutions tyranniques.

Articles sympas du Web: