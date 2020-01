Star Wars révèle que la personne la plus détestée de Kylo n’est pas Luke Skywalker

La liste des ennemis de Kylo Ren doit prendre plus de quelques feuilles de parchemin spatial. De toute évidence, il a un os majeur à choisir avec Luke Skywalker pour toute cette chose “ essayant de le tuer ”, il n’est pas particulièrement heureux avec Snoke de lui avoir dit quoi faire tout le temps, il est en retrait avec sa mère depuis qu’il a essayé de tuez-la et même son ami du Premier Ordre, le général Hux, complote contre lui. Tout cela s’est joué dans Star Wars: The Rise of Skywalker, mais une nouvelle bande dessinée, Star Wars: The Rise of Kylo Ren, a rempli les blancs de la façon dont il est passé du jeune Jedi prometteur au côté obscur.

Le dernier numéro, Star Wars: The Rise of Kylo Ren # 2 révèle qu’il a même du boeuf avec des gens qui sont morts bien avant sa naissance. Et son plus grand semble être avec l’homme dont il porte le nom, Obi-Wan Kenobi. Dans une scène montrant la première rencontre de Kylo Ren avec Snoke, le jeune Ren déplore: «Obi-Wan Kenobi… Tout le monde pense que je suis censé être lui. Je ne l’ai même jamais rencontré. »

Il a peut-être raison quand il dit qu’il s’appelle «Ben» d’après lui, car c’est simplement un nom qu’Obi-Wan a trouvé pour maintenir sa couverture sur Tatooine et je peux comprendre pourquoi Han et Leia pourraient avoir des doutes sur un nom comme Obi-Wan. Ren est aussi sur l’argent quand il se plaint que son nom de famille “Solo” n’est pas un vrai nom non plus. Il a été révélé dans Solo: une histoire de Star Wars que Han a ramassé le surnom quand un garde lui fait remarquer qu’il n’a pas de famille et qu’il est seul, le nommant ainsi “Solo”.

Mais même si vous êtes un peu sournois à propos de votre nom et que votre oncle essaie très brièvement de vous tuer, ce n’est pas une excuse pour rejoindre une armée fasciste et avoir contribué à la destruction d’un système stellaire, non?