Star Wars révèle que le numéro Stormtrooper de Finn est un nouvel œuf de Pâques

Chaque Guerres des étoiles fan sait comment Finn tire son nom. Dans The Force Awakens, après s’être retourné contre le Premier Ordre et aider Poe Dameron à s’échapper, son nouveau copain pilote crée le nom «Finn» à partir de sa désignation Stormtrooper – FN-2187. Il est peut-être passé par là, cependant, qu’il y a une plus grande signification à ce nombre, ce qui crée en fait un lien net avec l’endroit où tout a commencé dans A New Hope.

Ce week-end, pour marquer la période de Pâques, les différents comptes Twitter des franchises appartenant à Disney se sont réunis pour signaler des œufs de Pâques cachés dans vos films Disney, Marvel et Star Wars préférés que vous n’auriez peut-être pas remarqués auparavant. Par exemple, celui tiré dans Avengers: Fin de partie qui fait référence au réacteur à arc de Tony Stark. Un autre du compte SW a cependant révélé que le FN-2187 est ainsi nommé comme un clin d’œil au nombre de cellules de Leia à ANH.

Le numéro stormtrooper de Finn était FN-2187. Le # est un hommage à la cellule 2187 située dans le bloc de détention AA-23 sur le Death Star, la cellule de la princesse Leia dans A New Hope. Cell 2187 de ANH est une réf. à «21-87» un court-métrage de l’Office national du film du Canada qui a inspiré un jeune George Lucas. pic.twitter.com/dBdY0kZ7nW

Les experts de Lucas connaissent peut-être l’amour du cinéaste pour ce numéro. Comme le dit le tweet ci-dessus, il provient du titre du court métrage abstrait et expérimental d’Arthur Lipsett qui était composé de séquences jetées d’autres œuvres. Le court métrage a eu un impact profond sur Lucas, car il pensait que le concept de la Force était même inspiré par 21-87. Il y a en fait une troisième fois qu’il est référencé dans la saga Star Wars également. L’ordre 66 tire son nom de la réponse à l’équation 87-21.

Bien sûr, ce n’est là qu’une des nombreuses façons dont J.J. Abrams et l’équipe derrière TFA ont essayé de rendre avec amour un hommage au travail de Lucas. Malheureusement, cependant, il semble que le créateur de la franchise n’était pas encore un fan. On sait que Lucas a critiqué l’épisode VII comme n’étant pas assez original quand il l’a vu pour la première fois. Cela dit, il a agi comme une sorte de consultant sur Star Wars: The Rise of Skywalker, donc il ne peut pas y avoir trop de mauvais sang là-bas.