Star Wars révèle que Rey et Kylo avaient une connexion avant le réveil de la Force

Le dernier numéro du nouveau Guerres des étoiles une série de bandes dessinées centrée sur la montée en puissance de Kylo Ren a révélé que sa connexion avec Rey s’était formée bien avant les événements de The Force Awakens.

Une grande partie du récit de la trilogie de la suite concernait le lien inhabituel entre les deux personnages principaux, Kylo Ren et Rey; deux prodiges de la Force qui ont gardé l’équilibre en représentant l’obscurité et la lumière. De plus, les deux étaient toujours connectés l’un à l’autre, quels que soient l’espace ou le temps qu’ils occupaient. Alors que The Last Jedi a révélé que Snoke était celui qui avait comblé leurs esprits, The Rise of Skywalker a rétabli cette torsion et a introduit le concept d’une Force Dyad; une prophétie qui a prédit la rencontre de deux êtres sensibles à la Force avec un lien unique.

Rétrospectivement, avant le dernier film de la saga Skywalker, il n’y avait rien de tel dans l’histoire de cette galaxie, très loin, comme une Force Dyad. C’est pourquoi de nombreux fans n’ont pas aimé la révélation, mais le quatrième et dernier numéro de Star Wars: The Rise of Kylo Ren a révélé que Rey et Ben Solo partageaient ce lien avant même les événements de The Force Awakens.

Comme vu ci-dessus, lorsque Ben perd le contrôle de sa colère et tue Ren, le chef des Chevaliers de Ren, sa transformation et tombe dans les ondulations sombres à travers la galaxie et atteint Rey, qui est sur Jakku avec Unkar Plutt. La seule autre personne qui ressent la souffrance de Ben est Leia, à part Snoke et Palpatine qui regardent de loin.

Cela confirme que les deux ont toujours partagé cette connexion. Et comme cela s’est passé dans le dernier opus, Ben et Rey ont été choisis par la Force pour rétablir l’équilibre comme Anakin l’a fait autrefois à l’époque de l’Empire Galactique. Même si le film ne le confirme pas vraiment, Guerres des étoiles les fans peuvent enfin assembler les pièces du puzzle grâce à la nouvelle série comique et trouver une réponse concluante à ce qui s’est réellement passé entre ces deux personnages.