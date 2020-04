Star Wars: Revenge Of The Sith – Revue rétro

La trilogie prequel “Star Wars” se termine avec “Revenge of the Sith” et fait quelque chose de complètement inattendu après les deux premières sorties rocheuses, il colle l’atterrissage, surtout. Si les deux premiers films de la trilogie prequel correspondaient à la qualité de ce film, les préquels se souviendraient plus affectueusement.

Le voyage d’Anakin Skywalker d’un garçon précoce à Jedi Padawan a maintenant atteint le niveau de Jedi Knight et ce film montre comment il a été séduit par le côté obscur de la force pour devenir le plus grand méchant du cinéma de l’histoire, Dark Vador. Hayden Christiansen ne le fait pas exactement sortir du parc en tant qu’Anakin, mais vous pouvez voir qu’il est plus confiant dans le rôle cette fois et sa performance est beaucoup mieux servie pour cela. Je crois que Christiansen s’est nourri du talent d’Ewan McGregor et Ian McDiarmid. Le partage de scènes avec ces deux acteurs accomplis a fait ressortir davantage de lui. C’était une bien meilleure sortie que lorsqu’il partageait la plupart de son temps d’écran avec Natalie Portman. Peut-être qu’il est mieux adapté aux scènes d’action. Peut-être qu’il est mieux adapté pour jouer le méchant plutôt que pour jouer un héros que nous savons tous qu’il va tomber, mais cela fonctionne ici.

Le CGI est loin d’être parfait, mais il résiste mieux que le CGI des deux premiers films. Même si je sais qu’une scène a été tournée devant un écran vert, ce n’est pas aussi évident dans ce film. Le CGI peut ne pas améliorer l’expérience de visionnement 15 ans après sa sortie, mais cela n’enlève rien non plus, ce qui était une grosse plainte de ma part lors de “L’attaque des clones”.

Il y a cependant deux défauts impardonnables avec ce film. Le premier est quand Anakin passe complètement au costume de Dark Vador après avoir perdu la bataille contre Obi-Wan. Depuis l’annonce de la trilogie prequel, les fans de la série attendaient d’entendre à nouveau la voix de James Earl Jones en tant que Dark Vador. Lorsque nous entendons enfin Jones parler en tant que Vador, nous l’entendons rapidement crier «NON !!!!!» dans l’un des moments les plus marquants de la série. Logiquement, cela a du sens. Il a tellement sacrifié tout pour sauver Padme seulement pour qu’elle meure encore. Sa douleur est compréhensible, mais c’est un autre cas où l’exécution n’est pas à la hauteur du concept.

L’autre défaut impardonnable est la destruction complète du personnage de Padme Amidala. Elle était la reine adolescente qui a refusé d’accepter l’occupation et a plutôt mené une bataille pour sauver sa planète. Ensuite, elle était une sénatrice qui se battait pour ce en quoi elle croyait et qui se rendait à Geonosis pour aider Obi-Wan après avoir suivi les Jango Fett et le comte Dooku là-bas. Elle s’est levée et a combattu aux côtés des chevaliers Jedi pour la galaxie. C’était une héroïne. Mais, dans ce film, elle a été reléguée à la demoiselle en détresse. Bien qu’il soit compréhensible qu’elle fasse beaucoup moins que dans les films précédents parce qu’elle est supposée être enceinte, il est impossible d’oublier à quel point elle était forte et à quel point elle est oubliable dans ce film.

Malgré les défauts, c’est toujours le seul film vraiment bon de la trilogie prequel. Il complète très bien l’histoire, bien qu’il ouvre des trous dans l’intrigue lors de la nouvelle vision de la trilogie originale. Contrairement à “Phantom Menace”, qui a de bons moments mais tombe à plat ou “Attack of the Clones”, qui est carrément ennuyeux jusqu’à la bataille finale, ce film est en fait passionnant.

Classement: 3,5 étoiles sur 5

Que pensez-vous de “Star Wars: La vengeance des Sith?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

