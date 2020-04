Star Wars The Black Series Heavy Infantry Mandalorian Action Figure 6 pouces disponible maintenant en pré-commande

Une nouvelle figurine Mandalorian Heavy Infantry Star Wars Black Series de la série Disney + Original, The Mandalorian, est désormais disponible en précommande auprès de détaillants tels que Entertainment Earth. Cette nouvelle figurine est au prix de 29,99 $ et sera publiée le 1er juin.

Voici les détails:

Vous avez entendu les légendes du Mandalorien… eh bien, c’est un Mandalorien. Cette figurine Mandalorian de 6 pouces de l’infanterie lourde Star Wars The Black Series – Exclusive vous présente le guerrier de la série en streaming comme une figurine impressionnante de 6 pouces! Avec des caractéristiques et une décoration exquises, cette série incarne la qualité et le réalisme que les passionnés de Star Wars adorent. Cette figurine d’infanterie lourde Mandalorian à l’échelle de 6 pouces est soigneusement détaillée pour ressembler au personnage de The Mandalorian. Cette figure présente des détails haut de gamme et de multiples points d’articulation.

Voici un aperçu de cette nouvelle figurine Mandalorian Heavy Infantry:

Vous pouvez précommander cette figurine maintenant auprès de détaillants tels que Entertainment Earth.

