Star Wars The Clone Wars A Distant Echo Breakdown – / Film

“A Distant Echo” est le dernier épisode de la dernière saison de Guerres des étoiles: The Clone Wars pour frapper Disney + et il prend le combat un peu plus loin vers l’aboutissement de ce premier arc. Il y a quelques choses à plonger dans un contexte supplémentaire dans l’épisode et nous sommes là pour vous l’apporter.

Révisions et améliorations

Comme la plupart d’entre vous le peuvent maintenant, la première version de ces épisodes a été projetée pour les fans lors d’une précédente célébration de Star Wars après longtemps que The Clone Wars était terminé pour toujours. Cet arc entier est apparu en ligne de cette façon et a permis aux fans de s’imprégner des histoires. Mais cela ne signifie pas que les choses n’ont pas changé. Comme pour tout processus créatif, les conteurs prennent toutes les mesures pour améliorer le récit qu’ils racontent et «A Distant Echo» ne fait pas exception.

L’un des changements les plus importants est intervenu au début de l’épisode. Dans la version en bobine, Anakin tombe sur un hélicoptère de combat de la République avec un nez d’art de style Seconde Guerre mondiale qui représente son bien-aimé Padme sous une forme légèrement vêtue. Anakin insiste de manière plaisante sur le fait que l’art devra changer et évolue. Vous pouvez voir ce moment dans le scénario ci-dessus.

En donnant vie à ces épisodes, Dave Filoni et son équipe ont remplacé cette séquence et ceux qui l’entourent par une autre scène beaucoup plus puissante. Celui-ci montre qu’Anakin contacte effectivement Padme et Rex devant le couvrir pendant qu’il le fait. C’est une scène beaucoup plus émotionnelle et mature qui signifie beaucoup plus à long terme qu’une blague qui pourrait facilement être considérée comme sexiste.

Filoni et co. aurait pu mettre dans le strict minimum pour nous donner ces inachevés comme ils étaient avant, mais ils ont fait le parsec supplémentaire.

Cette scène, cependant, continue à obscurcir notre compréhension de ce que l’on sait de la relation d’Anakin et Padmé. Avec Rex cachant leur secret et Obi-Wan Kenobi montrant qu’il ne s’agit pas d’un secret du tout, il nous est beaucoup plus facile de croire qu’Obi-Wan relie les points sur la grossesse de Padmé dans Revenge of the Sith.

La chronologie

La prochaine question que les téléspectateurs pourraient se poser à propos de cet épisode est la suivante: Anakin mentionne dans cet épisode que cela fait partie des sièges de la bordure extérieure, ce qui était le conflit qu’Anakin mentionne dans Revenge of the Sith lors de sa première rencontre avec Padmé dans le film. «Si la chancelière n’avait pas été kidnappée, je ne pense pas qu’ils nous auraient jamais ramenés des sièges du bord extérieur», lui dit-il juste avant qu’elle ne lui révèle sa grossesse.

Obi-Wan Kenobi fournit également un rapport à leur sujet plus tard dans le film, affirmant que Saluecami est tombé et que Quinlan Vos a déplacé ses troupes à Boz Pity.

Naturellement, puisque c’est toujours The Clone Wars, nous savons que ce n’est pas après Revenge of the Sith, alors quand est-ce que ça se passe?

Padmé pourrait être notre plus grand indice ici.

Elle ne montre pas du tout une grossesse. Si les sièges de la bordure extérieure sont la dernière affectation d’Anakin avant d’être convoqué à Coruscant pour sauver le chancelier, cela signifie qu’il est là depuis un certain temps. Nous savons que les événements du livre de Timothy Zahn Thrawn: Alliances, en ce qui concerne les segments pendant les guerres de clones, se produisent environ neuf mois avant la vengeance des Sith (ce qui signifie probablement que le voyage d’Anakin et Padmé de Batuu vers la galaxie depuis Batuu est probablement le dernier fois qu’ils se sont vus en personne et ont conçu les jumeaux), cela signifie que cela se produit probablement quelques mois après.

Cela signifie que si le siège de Mandalore coïncide avec les événements menant directement à la vengeance des Sith, cet arc et le prochain doivent couvrir beaucoup de terrain.

Wat Tambor et l’armée de la Techno-Union

L’un des principaux méchants de cet épisode est Wat Tambor, qui a fait sa première apparition dans Star Wars: Attack of the Clones. Avec les événements de cet épisode se produisant sur Skako Minor, il n’est pas surprenant que le Skakoan le plus en vue de Star Wars fasse son apparition.

Il a promis toute l’armée Techno-Union au comte Dooku et à la Confederacy of Independent Systems et la prochaine fois que nous l’avons vu, il se déplaçait d’Utapau à Mustafar où Dark Vador finirait par l’assassiner. Il est un personnage tellement fascinant dans sa conception, tout droit sorti d’un film de science-fiction des années 50 et les caprices de son discours le rendent tout à fait charmant. Il est l’un des personnages secondaires les plus cool de Star Wars et le voir ici dans cet épisode est une joie.

Un écho lointain

La semaine dernière, nous avons parlé de l’importance d’Echo et de son histoire dans Star Wars, mais maintenant nous le voyons dans la chair, accroché au superordinateur d’Admiral Trench comme un rejet de The Matrix. Ce fut un moment émouvant pour ce personnage, en particulier dans le soulagement que Rex ressent quand il le retrouve en vie. Il faut se demander ce qui pourrait arriver à ces personnages une fois que le spectacle arrivera sur le territoire de l’Ordre 66. Ces deux-là découvriront-ils les puces de programmation, comme Fives? Ou seront-ils obligés de subir le sort de tourner?

Le siège de Mandalore ne peut pas arriver assez tôt.

