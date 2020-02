Star Wars: The Clone Wars | Aperçu “A Distant Echo”

Disney a sorti quelques images et un clip du deuxième épisode à venir de la septième saison de Star Wars: The Clone Wars, “A Distant Echo”, qui sortira à Disney + le vendredi 28 février.

Un mystérieux signal en direct conduit le général Jedi Anakin Skywalker, le capitaine Rex et le Bad Batch dans une installation Techno Union où ils font une découverte choquante! Ils obtiennent plus que ce qu’ils ont négocié lorsqu’ils se retrouvent piégés par les forces séparatistes dans «un écho éloigné».

Découvrez le clip ci-dessous:

Et voici quelques images de cet épisode:

Êtes-vous excité pour ce prochain épisode de Star Wars: The Clone Wars?

