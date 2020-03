Star Wars The Clone Wars Business Review inachevé – / Film

Star Wars: La guerre des clones a terminé le premier arc de sa septième saison. Le dernier chapitre de l’arc, «Unfinished Businesses», produit des rythmes émotionnels plus marqués que l’avant-dernier chapitre, faisant suite au moment plutôt doux-amer où le clone trooper sauvé Echo (Dee Bradley Baker, qui exprime tous les clones) répète «le bon vieux temps» »Avec ambivalence.

Bien qu’il soit flou de savoir comment Echo pense de sa réintégration dans son armée de la République, à partir du moment où il se présente au travail dans sa nouvelle armure distinctive avec son empreinte de main signature sur son armure, il est évident qu’il a accepté qu’il ne sera pas le même soldat sur le champ de bataille. Il semble aussi fidèle qu’avant. En raison des implants numériques que les séparatistes ont forcés dans son corps, Echo offre ses capacités pour aider les Jedi, Rex et le Bad Batch à infiltrer un navire séparatiste ennemi. Cependant, Echo et Rex doivent faire preuve de scepticisme quant à savoir si l’allégeance à Echo’s Republic est toujours vraie. Echo est constamment dévoué à sa mission dans la République, même s’il s’avère qu’il a changé même d’une manière dont il n’est pas sûr.

C’est amusant d’observer le professionnalisme du champ de bataille entre Jedi et les clones. Un aperçu en retard est fourni au Bad Batch et à sa confrérie. L’aptitude mentale de Tech fait de lui un membre hors pair du Bad Batch. Crosshair met en scène une petite scène de sniping soignée où il plante des dispositifs réfléchissants dans un couloir qui permettent à son tir de rebondir à travers plusieurs droïdes avec une précision lisse. Wrecker remporte l’or le plus comique, comme quand il écrase de pauvres droïdes B1 au point où même les clones se sentent mal pour le droïde, et Wrecker décrète son meilleur moment – “C’est le jour le plus heureux de ma vie” – quand il a finalement arrive à faire sauter quelque chose. Mace Windu (Terrence «T.C.» Carson) a également un moment comique où il bloque le bataillon de droïdes en essayant de négocier avec eux et il participe à une séquence véritablement tendue où il doit puiser dans la Force pour désamorcer une bombe.

Malgré l’action amusante, le chemin de l’épisode ne se sent pas complètement formé malgré la destination plutôt chaleureuse. La crise existentielle centrale – la prise de parole tacite d’Echo qu’il ne correspond pas tout à fait à son ancien environnement et Rex marquant l’aliénation d’Echo – n’est pas étoffée et se sent perdue dans l’agitation de l’action. Alors que la décision d’Echo de rejoindre le Bad Batch, qui sont à la fois des renégats et des serviteurs de la République, est un chaleureux départ qui donne beaucoup de considération à son état d’esprit, l’opportunité de dimensions n’est que de simples suggestions tout au long de l’arc, comme le insinuation que les Bad Batch se frayent un chemin à travers la guerre à des fins occasionnelles et ne sont pas trop à l’aise d’accepter les jetons – les honneurs – de l’institution de la République qu’ils servent.

Mais pour écrire du matériel et des caractérisations qui devraient fournir beaucoup de motivation, les motifs du départ d’Echo et de l’acceptation éventuelle d’Echo par Bad Batch dans leur équipe “non-reg” restent muets. Il y avait faute d’interaction significative entre Echo et le mauvais lot pour que le premier perçoive le lot comme une voie alternative. Echo est-il mécontent du fait d’être laissé à la Citadelle? Devient-il de plus en plus rancunier vis-à-vis de son élevage prévu? La cooptation par les séparatistes de son corps et de son esprit l’a-t-elle amené à se demander pourquoi il a été élevé? Peut-être le manque de justifications claires était le point: Echo explore une autre avenue et est toujours à la recherche de définitions claires pour lui-même.

Petits morceaux

– La tranchée amirale tarantulique (Baker) porte l’une de mes créations extraterrestres préférées. Dommage qu’il soit sorti.

– Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Clone Wars se produise dans chaque continuité, mais parmi les défauts de l’arc de personnage, il y a une occasion manquée qu’Echo ne voit jamais envisager la mort de son frère Fives.

