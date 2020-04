Star Wars The Clone Wars Dangerous Répartition de la dette – / Film

L’avant-dernier épisode de l’avant-dernier arc de Star Wars: The Clone Wars ressemblait à une petite histoire, documentant la lutte des sœurs Martez et Ahsoka Tano pour échapper au Syndicat Pyke, mais il s’est ouvert dans un tout nouveau monde de Star Wars. Il a ajouté contexte des histoires que nous avions pensé avait été achevé, des personnages ajoutés de Star Wars Rebelles dans le mélange, et des liens directement dans les luttes de Mandalore. Plongeons-nous plus profondément dans la “dette dangereuse”.

La chasse au Ziro

Pris au piège dans une cellule du Syndicat Pyke en captivité de la grande Marg Krim, Ahsoka et Rafa Martez se disputent sur la bonne ligne de conduite et où blâmer leur situation. Alors qu’ils se battent, Rafa révèle pourquoi elle et sa sœur restent à l’écart des topsiders, se collent les unes aux autres et se méfient généralement des Jedi. Ensuite, elle raconte une histoire qui s’intègre parfaitement entre les épisodes déjà vus de The Clone Wars. Rafa parle de l’évasion de la prison de Ziro le Hutt, dirigée par Cad Bane. Nous avons vu la plupart de cela dans la finale de la première saison de The Clone Wars, “Hostage Crisis”. Cet épisode se termine avec le départ de Cad Bane avec Ziro le Hutt en speeders dans Coruscant après avoir retenu en otage un certain nombre de sénateurs, dont Padmé Amidala.

L’histoire de Rafa, il fait un pas au-delà de ce que nous avons vu. La famille Martez est impacté notamment par un chasseur de primes qui correspond parfaitement à la description de Cad Bane. Ses parents ont été tués lorsque Bane a tiré sur un transport pour créer une distraction pour son escapade avec Ziro. La distraction a fonctionné et Bane et Ziro se sont enfuis.

Après l’incident1, un Jedi à la peau verte est venu réconforter les sœurs Martez avec une réponse sourde. Il semble que ce Jedi était probablement Luminara Unduli, le maître de Barris Offee, le padawan qui a accusé Ahsoka de meurtre. Ahsoka présente des excuses sincères et sincères, réalisant à quel point le Jedi qu’elle a laissé peut-être mal.

Ce fut un moment émouvant dans l’épisode et un regard fascinant sur la façon dont Ahsoka perçoit son expérience.

Les Mandaloriens

Une délicieuse surprise dans cet épisode a été l’inclusion d’un trio de Mandaloriens. Qui étaient ces mystérieux guerriers? Nous avons l’identité de deux d’entre eux. Le premier est Bo Katan (Katee Sackhoff) qui finirait par prendre possession du Darksaber et devenir le leader de Mandalore lors de la dernière saison de Star Wars Rebels. Elle mentionne son interaction avec Ahsoka sur Carlac, qui étaient des événements qui se sont produits dans le quatorzième épisode de la quatrième saison de The Clone Wars, « A Friend in Need ». Dans cet épisode, Ahsoka s’est vue face à Death Watch et Bo Katan était là dans le cadre de leur cadre. Bo Katan a quitté cette organisation après que Maul a tué son chef, Pre Vizsla (voix de Jon Favreau), et sa sœur, la duchesse Satine. Katan a fini par aider Obi-Wan Kenobi à surmonter le conflit et n’apparaissait pas autrement sur la chronologie jusqu’à Star Wars Rebels. Vous pouvez voir son sauvetage Kenobi ici:

L’un des Mandaloriens qui apparaît avec Bo Katan va sans nom, mais l’autre est autre que Ursa Wren Star Wars Rebelles. Ursa Wren est la mère de Sabine Wren, qui serait certainement né à ce moment dans la chronologie, et est un guerrier féroce dans son propre droit. De nombreux personnages de Star Wars Rebels ont fait leur croisement avec Star Wars: The Clone Wars, mais je pense que c’est la première fois qu’un personnage introduit sur Rebels fait son chemin dans The Clone Wars.

Cette scène parle de la situation d’Ursa Wren après les événements de The Clone Wars.

Toujours aider les autres

Il y a une chose intéressante qui se passe dans cet épisode et qui implique un mendiant Gotal. Le Gotal demande à Rafa et Ahsoka tout crédit supplémentaire qu’ils pourraient avoir et ils lui font signe. Le mendiant continue son chemin puis se retrouve face à face avec les Pyke. Ils lui montrent un holo d’Ahsoka et des Martez et il vend des informations à leur sujet aux Pyke. Ce type de trahison est l’autre côté de la médaille que nous considérons comme un thème majeur dans Star Wars. Les héros sont gentils avec les êtres les moins fortunés et ces êtres leur offrent sans aide de l’aide en retour, c’est ce qui s’est passé avec Qui-Gon et Jar Jar, c’est ce qui s’est passé avec Luke et les Ewoks. Si Ahsoka avait offert quelque chose au Gotal, il est probable qu’il aurait pu orienter le Pyke dans l’autre sens. Et c’est le thème même avec lequel Ahsoka se débat pendant l’épisode. Elle ne comprend pas très bien pourquoi elle aide les sœurs Martez, sauf que c’est justement pour cela qu’elle a été formée. Est-ce ce qu’elle est censée faire? C’est fascinant de la voir se débattre avec ces questions de qui elle est vraiment, sans lien avec l’Ordre Jedi.

Dette dangereuse

Bien qu’il se soit passé beaucoup de choses dans cet épisode, nos héros se retrouvent dans la même situation difficile qu’ils étaient auparavant: dans une cellule de prison de Pyke. Quelque chose me dit que cet arc va mener au siège de Mandalore beaucoup plus directement que ce à quoi nous nous attendions auparavant et que Bo Katan et Ursa Wren pourraient avoir quelque chose à voir avec leur évasion. Ils ont certainement travaillé avec les Pykes lors de la prise de contrôle initiale de Mandalore et cela ne s’est pas bien terminé, donc tout est possible.

La semaine prochaine, tout sera dévoilé!

