“Star Wars: The Clone Wars” Date finale de la première saison 7, bande-annonce

C’est le début et la fin du renouveau de Clone Wars: Disney + a confirmé mercredi que la septième et dernière saison de la ramification de Star Wars sera présentée le vendredi 21 février.

En outre, le streamer a publié la bande-annonce ci-dessus. La chanson de cygne en 12 épisodes de la série animée survient près de six ans après l’atterrissage de la saison 6 sur Netflix.

“Il est [the final season]», A déclaré à EW le directeur superviseur Dave Filoni. «Cela conclura l’histoire [George Lucas] et j’ai commencé ensemble. Il pourrait y avoir des histoires après cela qui ont lieu avec beaucoup de ces personnages. Mais surtout pour moi en tant que réalisateur de Clone Wars, j’ai écrit et réalisé les quatre derniers épisodes. C’est la fin de quelque chose qui me fait vraiment du bien. ”

Le spin-off animé populaire – mettant en vedette des versions de dessins animés d’Obi-Wan Kenobi, d’Anakin Skywalker, de Mace Windu et d’autres personnages de franchise en direct, ainsi que le personnage original de Ahsoka Tano, le padawan d’Anakin Torgrutan – a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2008 et a couru pour cinq saisons. Il est ensuite passé à Netflix en 2014 pour ce qui était considéré comme une «sixième et dernière» saison, surnommée The Lost Missions.

Appuyez sur PLAY dans la bande-annonce ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous si vous avez hâte à la dernière saison finale.