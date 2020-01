Star Wars: The Clone Wars Disney + Date de sortie révélée

Au San Diego Comic Con en 2018, il a été révélé que la série animée Star Wars, The Clone Wars, reviendrait pour une septième et dernière saison sur Disney + au début de 2020.

Et maintenant, nous connaissons la date de sortie officielle car Disney a publié une vidéo via “Oh My Disney”, confirmant la date de son retour Vendredi 17 février 2020. Bien qu’il soit intéressant de noter que la vidéo officielle a ensuite été retirée, entraînant une erreur 404, il est donc possible que la vidéo ait été publiée tôt par erreur.

Voici une capture d’écran de la vidéo, montrant la date de sortie.

La série animée primée aux Emmy revient avec douze tout nouveaux épisodes exclusivement sur Disney +. Cela marquera le retour des personnages classiques Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, ainsi que des favoris des fans Ahsoka Tano et Captain Rex

Découvrez cette bande-annonce pour le retour des spectacles ci-dessous:

Êtes-vous ravi du retour de Star Wars: The Clone Wars?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

