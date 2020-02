Star Wars: The Clone Wars – Episode 701 – “The Bad Batch” Aperçu

Disney a publié un nouveau clip et des images du premier épisode à venir de “Star Wars: The Clone Wars”, qui revient pour sa dernière saison épique à partir du vendredi 21 février, uniquement sur Disney +.

Découvrez cet aperçu du clip:

Avec une animation informatique révolutionnaire de Lucasfilm, une action incroyable et la bataille intemporelle entre le bien et le mal, “Star Wars: The Clone Wars” élargit l’histoire de Star Wars avec toutes les nouvelles aventures se déroulant dans une galaxie très, très loin. “Star Wars: The Clone Wars” est de Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de “The Mandalorian”

C’est la fin de la guerre des clones historique, alors que les forces des ténèbres ont amassé une grande puissance dans leur tentative de transformer la République en empire galactique. Avec la République sur une séquence perdante, le capitaine Rex craint que les séparatistes utilisent des données volées pour aider à prédire chaque mouvement de la Grande Armée. Alors que la menace de la défaite se profile, Rex fait équipe avec Clone Force 99 expérimental, également connu sous le nom de Bad Batch. Ensemble, ils se lancent dans une mission à haut risque derrière les lignes ennemies pour découvrir la vérité derrière les victoires séparatistes dans “The Bad Batch”, un tout nouvel épisode de “Star Wars: The Clone Wars” qui fera ses débuts ce VENDREDI 21 FÉVRIER sur Disney +.

Voici quelques images de cet épisode:

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série de “The Clone Wars”?

.