Star Wars: The Clone Wars Episode 701 “The Bad Batch” Critique

La série animée à succès, Star Wars: The Clone Wars, revient à Disney + avec sa septième et dernière saison, qui explore les événements qui ont mené à Star Wars: La vengeance des Sith.

Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, nous rencontrons un nouvel escadron de Clone Troopers, surnommé “The Bad Batch”, qui est un groupe éclectique de personnages, tous avec un ensemble de compétences unique, car quelque chose s’est mal passé dans leur processus de clonage, mais ce changement les rend très efficaces.

L’histoire principale de cet épisode se concentre sur le capitaine Rex faisant équipe avec “The Bad Batch”, pour en savoir plus sur la façon dont les droïdes séparatistes continuent de battre les clones au combat et semblent continuer à utiliser les tactiques qu’il a créées avec le soldat clone maintenant décédé, Écho.

Cet épisode est plein d’action, avec de nombreuses scènes de fusillades énormes entre les Clone Troopers et Seperatist Droids, ce qui est l’un des principaux avantages de cette série. Étant donné que cette série a vraiment été en mesure de présenter avec beaucoup plus de détails, la véritable guerre des clones, d’une approche plus fondée, que celle que nous avons vue dans la trilogie préquelle. Surtout avec cet arc d’histoire, qui donne à des personnages tels que Mace Windu et Anakin Skywalker, à peine quelques secondes à l’écran, car il est tellement concentré sur les “Clones”.

J’ai senti que cet épisode a fait un excellent travail en mettant en place l’équipe de “Bad Batch” et en obtenant une prémisse générale de ce que sera cet arc d’histoire, qui prendra environ un tiers de cette dernière saison. Et encore une fois, la beauté de la série Clone Wars, ils ont le temps d’explorer des histoires beaucoup plus en profondeur. Je me réjouis certainement des prochaines semaines, car nous en saurons plus. C’est exactement ce que vous attendez d’une série Star Wars.

Bien que la guerre des clones n’ait pas le même impact général que la série d’action en direct, Mandalorian, cette série ne devrait pas être appréciée par les fans de Star Wars. Si vous n’avez jamais regardé Clone Wars, toutes les saisons précédentes sont disponibles sur Disney +, ainsi qu’une autre série animée, Rebels, qui devrait vous divertir jusqu’à la deuxième saison à l’automne et vous préparer à de nombreuses références qui ont été introduites de la série Clone Wars.

L’illustration de cette série est une amélioration massive par rapport aux saisons précédentes et vous pouvez dire que l’équipe a fait autant d’efforts que possible pour faire sortir le spectacle en fanfare.

Ce premier épisode est extrêmement divertissant et vous ramène immédiatement au swing de la série, mais si vous n’avez jamais regardé certains des épisodes précédents, cela peut sembler décevant, car l’intrigue principale n’aura pas le même impact. Je recommanderais donc au moins de regarder certains des épisodes clés de la série avant de vous lancer dans la saison 7. (Cliquez ici pour une liste des épisodes nécessaires pour rattraper le retard).

“The Bad Batch” est un excellent premier épisode pour lancer la nouvelle saison, plus de clones, plus de droïdes, plus d’action, plus de Star Wars! On ne peut pas vraiment demander plus!

Évaluation 4 sur 5

