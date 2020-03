Star Wars: The Clone Wars Episode 702 “Un écho lointain” Review

Le deuxième épisode de la dernière saison de Clone Wars poursuit l’histoire de

“Rex” et le Bad Batch essayant de retrouver le soldat clone “Echo”. Leur recherche les amène sur une nouvelle planète, entraînant une confrontation avec les habitants avant de finalement se rendre à la base des séparatistes pour combattre les droïdes.

Contrairement à l’épisode précédent. Anakin Skywalker se joint à la mission, ajoutant plus d’éclat aux batailles, et nous pouvons voir un peu plus sa relation avec Padame, ce qui était intéressant à voir, en particulier avec Obi-Wan remarquant ce qui se passe.

Le Bad Batch est un groupe intéressant de personnages, tous dotés de compétences et de personnalités uniques que les clones n’ont généralement pas. Ils sont donc beaucoup plus amusants à regarder, en particulier les gros meurtriers, qui adorent se battre et casser des choses.

C’est aussi formidable de voir plus de personnalité sortir de «Rex», alors qu’il traite du chagrin et de l’espoir. Les clones sont souvent présentés comme rien de plus qu’un nombre, mais “Rex” et “Cody” semblent avoir été autorisés à se développer au fil des saisons.

Dans le cadre d’un arc narratif plus large, cet épisode avance à un bon rythme, à lui seul, il se lève, tout en déplaçant l’histoire de la fin du dernier épisode, tout en configurant parfaitement le suivant. C’est dommage que ce soit la dernière saison, car les valeurs de production plus élevées sont vraiment payantes, car c’est un autre épisode de crack, plein de grandes batailles et de mondes uniques, que la série animée peut offrir.

L’animation est excellente et cette série offre un produit de meilleure qualité, que je recommanderais facilement aux fans de Star Wars.

