Star Wars: The Clone Wars Episode 703 “Sur les ailes Keeradaks” Aperçu

Disney a publié de nouvelles images et un nouveau clip du nouvel épisode de cette semaine de Star Wars: The Clone Wars, qui arrive à Disney + le vendredi 6 mars.

Jedi Anakin Skywalker et les clones échappent au piège de Wat Tambor et aident à défendre un village local contre une attaque ordonnée par l’amiral séparatiste Trench.

Découvrez le clip ci-dessous:

Et voici quelques images de cet épisode:

